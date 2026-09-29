Откажитесь от этого немедленно: какие продукты вредно употреблять на обед

Тысячи людей регулярно покупают комплексные обеды в супермаркетах, но далеко не каждая комбинация является удачным выбором.

Продукты. Иллюстративное фото

Диетолог Холли Каске объяснила, на какие продукты лучше обращать внимание, а каких – избегать, пишет издание Express. По ее словам, наиболее сбалансированный обед должен совмещать источник белка, овощи или фрукты, богатые клетчаткой углеводами и полезными жирами. При этом она рекомендует смотреть не только на калорийность, но и на то, насколько еда способна насытить.

Среди нежелательных вариантов Каске назвала:

сэндвичи с обработанным мясом, сыром, соусами и белым хлебом,

большие порции пасты со сливочным соусом,

сосиски в тесте,

пирожки.

Она объяснила, что такие продукты могут содержать много насыщенных жиров и соли и мало клетчатки.

Не лучшим дополнением к обеду также:

чипсы,

шоколадные батончики,

торты,

мафины,

печенье,

сладости.

Отдельно диетолог обратила внимание на сладкие напитки – Coca-Cola, лимонад и энергетики. Они добавляют много сахара, но не дают ощущения сытости.

Каске также предупредила о больших бутылках фрапе, подслащенном холодном кофе, молочных коктейлях и шоколадном молоке. По ее словам, они могут иметь невысокую питательную ценность, в то же время содержат много сахара и калорий.

Диетолог советует выбирать основное блюдо с белком и овощами, перекус с высоким содержанием клетчатки, а в качестве напитка — воду или продукт с низким содержанием сахара. По словам Каске, регулярное чрезмерное потребление соли может способствовать повышению давления, а большое количество насыщенных жиров – увеличению уровня холестерина ЛПНП. Избыток калорий и добавленного сахара может способствовать набору веса и повышать риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время диетолог подчеркнула: случайная пачка чипсов, шоколадный батончик или сладкий напиток сами по себе не повлекут за собой долгосрочных последствий. Главное – общий здоровый рацион, особенно если комплексные обеды покупаются несколько раз в неделю.

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