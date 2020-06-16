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От каких болезней поможет избавиться картофель

Картофель помогает при проблемах с пищеварением

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
От каких болезней поможет избавиться картофель

Блюда из картофеля регулярно появляются на нашем столе, потому что это доступный и вкусный продукт. Он богат на различные витамины и полезные вещества, поэтому укрепляет здоровье. Правильно приготовленный картофель помогает справиться с некоторыми недугами. В чем же его ценность?

Людям, страдающим гастритом и запорами, желательно пить свежевыжатый картофельный сок. Принимайте его 2 раза по полстакана в день за полчаса до приема пищи в течение двух недель. Еще этот напиток избавит от головной боли и приступов тошноты.

Известно, что картофель – отличный источник калия. Его содержание в этом овоще выше, чем в апельсине. Поэтому сердечникам рекомендуют кушать печеный картофель, потому что именно в таком виде сохраняются его полезные свойства.

Также в этом корнеплоде присутствуют витамины В1, В2, В3, В6 и С, которые необходимы пожилым людям. Дело в том, что с возрастом появляется потребность в витаминах группы В: из-за изменения работы желудочно-кишечного тракта затрудняется всасываемость этих витаминов в организм.

Кроме этого, картофель благоприятствует водно-солевому обмену в организме, поэтому полезен для людей, у которых происходит задержка жидкости в тканях. Однако помните, что аппетитное пюре или картошка-фри вам в этом не помогут. Чтобы сохранить витамины, необходимо варить картофель в небольшом количестве воды.

Важно! Этот овощ не рекомендуется употреблять при ожирении, сахарном диабете, мочекаменной болезни и метеоризме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими продуктами опасно есть жаренный картофель.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/index.php/view/16709
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