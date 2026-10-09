Осенью и зимой болеете чаще: какие продукты защитят от болезней

В осенний и зимний период частые сезонные заболевания. Чтобы выдержать "удар вирусов", стоит пересмотреть свой рацион.

Болезнь. Иллюстративное фото

Американский врач Марк Хайман рассказал, какие продукты и витамины следует включить в рацион осенью и зимой, чтобы поддержать иммунную систему. В своей публикации в соцсетях он отметил важность витамина D, полноценного сна и цельных продуктов, пишет Mirror.

По словам Хаймана, на работу иммунитета влияют не только питание, но и физическая активность, стресс и качество отдыха. Недосып, хронический стресс, избыток сахара и ультраобработанной пищи, а также недостаток питательных веществ могут ослаблять защитные механизмы организма.

Какие продукты следует добавить в рацион

Врач советует обратить внимание на обычные продукты, которые можно использовать при ежедневном приготовлении пищи. В частности, он назвал:

Имбирь и куркума – для поддержания организма и уменьшения воспалительных процессов.

Чеснок – он обладает антимикробными и противовирусными свойствами.

Квашеную капусту и мисо – для поддержки кишечного микробиому.

Артишоки – как источник пребиотической клетчатки.

Разноцветные овощи и другие растительные продукты – они содержат фитохимические вещества.

Отдельно Хайман обратил внимание на витамин D, участвующий в регуляции работы иммунной системы. Он советует проверить его уровень в организме.

Почему осенью важен витамин D

Врачи рекомендуют рассмотреть ежедневный прием витамина D с октября по конец марта. В этот период солнечного света обычно недостаточно, чтобы организм производил необходимое количество витамина только благодаря нахождению на улице.

В то же время специалисты отмечают, что поддержка иммунитета не ограничивается отдельными продуктами или добавками. Полноценный сон, умеренная физическая активность, уменьшение стресса и сбалансированное питание имеют значение.

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