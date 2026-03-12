logo

Одна популярная привычка беспощадно убивает ваше сердце: эксперты шокировали заявлением
Одна популярная привычка беспощадно убивает ваше сердце: эксперты шокировали заявлением

Эксперты предостерегают, что чрезмерная подсолка блюд в ресторане может повышать давление и увеличивать вероятность инфаркта и инсульта.

12 марта 2026, 11:50
Частое питание в ресторанах может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы, особенно, если люди привыкли дополнительно подсаливать блюда. Врачи-кардиологи предупреждают, что избыток натрия постепенно повышает АД и способствует повреждению артерий, что повышает риск сердечных заболеваний. По данным Parade, среднестатистический американец употребляет пищу вне дома около пяти-шести раз в неделю. Специалисты объясняют, что рестораны обычно значительно превышают содержание соли и калорий по сравнению с домашней пищей.

Одна популярная привычка беспощадно убивает ваше сердце: эксперты шокировали заявлением

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что каждый прием пищи вне дома добавляет примерно 134 лишних калории в ежедневный рацион. Исследования также показывают, что один дополнительный поход в ресторан в неделю может привести к примерно двум килограммам лишнего веса в год.

Кардиолог Стивен Борер отмечает, что чрезмерное потребление соли оказывает прямое влияние на артериальное давление. Высокое давление ассоциируется с ишемической болезнью сердца, сердечными приступами, инсультами и сердечной недостаточностью. Каришма Патва добавляет, что диета с высоким содержанием натрия может вызвать воспалительные процессы и повреждения артерий, а постоянное превышение нормы значительно повышает риск инфаркта или инсульта.

Исследования показывают, что ресторанные блюда содержат примерно на 412 мг натрия больше, чем еда, приготовленная дома. Это усложняет соблюдение рекомендованной дневной нормы – до 2300 миллиграммов, установленной Американской ассоциацией сердца.

