Главная Новости Здоровье диета и питание Новое свойство кофе шокировало опытных ученых: неожиданное открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое свойство кофе шокировало опытных ученых: неожиданное открытие

Те, кто регулярно пьет кофе, демонстрируют лучшие показатели крови

27 ноября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новое исследование показало, что регулярное умеренное потребление кофе может продлить жизнь на несколько лет. Согласно данным, любители кофе могут жить в среднем на пять лет дольше, чем те, кто вообще избегает этого напитка, сообщает The Independent.

Новое свойство кофе шокировало опытных ученых: неожиданное открытие

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что положительный эффект наблюдается при употреблении не более четырех чашек в день или эквиваленте 400 мг кофеина. Именно такое количество может замедлять биологическое старение из-за воздействия на теломеры – защитные структуры на концах хромосом, предохраняющие их от повреждений. Более короткие теломеры связывают с повышенным риском возрастных заболеваний и считают маркером клеточного старения.

Исследование показало, что в умеренных дозах кофе обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, который может замедлять процесс старения. В то же время чрезмерное потребление напитка, более пяти чашек в день, способно отрицательно влиять на клетки, вызывая их повреждение.

Ученые исследовали образцы крови участников и измеряли длину теломера в лейкоцитах. У тех, кто выпивал до четырех чашек кофе в день, теломеры были длиннее, что соответствует биологическому возрасту примерно на пять лет младше, чем у людей, которые не пили кофе.

Авторы исследования предполагают, что польза кофе связана с его антиоксидантными свойствами, защищающими клетки от оксидативного стресса и воспалительных процессов — ключевых факторов ускоренного старения.

Эксперты обращают внимание на то, что кофе содержит много различных соединений, включая кофеин, и эффект может зависеть от конкретного состава напитка и дозы. Поэтому дальнейшие исследования необходимы для точного определения механизмов ее влияния на долголетие.

Как уже писали "Комментарии", сахарный диабет относится к наиболее распространенным хроническим недугам современного человека. Его часто называют болезнью цивилизации и даже неофициальной неинфекционной эпидемией XXI века. В Украине эта патология занимает третью позицию по распространенности, уступая только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.



