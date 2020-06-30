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Необычные продукты, которые помогут разнообразить питание

Эти продукты обогащают организм витаминами и улучшают пищеварение

сегодня, 22:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Необычные продукты, которые помогут разнообразить питание

Отказ от многих продуктов питания приводит к тому, что наш ежедневный рацион включает в себя всего 5-10 блюд, индивидуально подобранных по вкусу. Но не забывайте о разнообразии. Издание glamour рассказало, какие продукты стоит добавить в свой рацион.

Фиолетовый картофель

Такой картофель содержит меньше крахмала и благотворно влияет на пищеварение. Поэтому тем, кто придерживается правильного питания и старается исключить крахмалосодержащие продукты, можно не переживать на этот счет. К тому же фиолетовый картофель богат антиоксидантами, так что он замедляет процессы старения.

Топинамбур

Этот продукт содержит инулин, который часто используют в качестве пребиотика, который помогает сохранить благотворную для полезных бактерий среду в кишечнике. Топинамбур можно добавлять в соки и смузи: таким образом все его полезные свойства сохранятся.

Пастернак

Этот полезный корнеплод содержит мало углеводов, полезен при диабете, имеет низкий каллораж. Пастернак тонизирует и укрепляет иммунитет, что особенно важно на сегодняшний день. А еще он содержит большое количество витаминов группы В, которые в быту сложно встретить в доступной форме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают оздоровить сердце. 


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