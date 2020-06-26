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Названы соки, которые улучшают пищеварение

Натуральные соки – отличное средство для борьбы с проблемами желудочно-кишечного тракта

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы соки, которые улучшают пищеварение

Если в работе пищеварительной системы случился "сбой", не стоит волноваться и бежать за таблетками. Облегчить состояние можно с помощью натуральных соков, которые содержат в себе много витаминов и полезных веществ. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

Гастрит

Это болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка. С  такой проблемой сталкиваются многие. Избавиться от симптомов вам помогут фрукты, богатые клетчаткой.  Она способствует хорошему пищеварению, нормализации обменных процессов и понижению уровня сахара. Так, что приготовьте напиток из бананов, груши и обычной воды. 

Колит

Это заболевание, связанное с появлением воспалительных процессов в слоях толстого кишечника. Помочь себе можно с помощью алоэ. Это растение обладает замечательным противовоспалительным действием,его употребление помогает бороться с судорогами кишечника, которые являются причиной болей в животе. Для приготовления сока вам нужно только 2 столовые ложки геля алоэ вера, 1/2 зеленого яблока, 1/2 стакана шпината и 1 стакан воды.

Запор

Это заболевание, при котором наблюдается затрудненное или недостаточно частое опорожнение кишечника. Помочь в борьбе с проблемой могут продукты, богатые нерастворимой клетчаткой, например, льняное семя. Смешайте 1 чашку зеленого сока алоэ вера, 1 чайную ложку чиа, 1 чашку клубники, 1 чайную ложку льняного семени и 2 листика шпината.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы способны улучшить пищеварение. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/likar/45048soki-yaki-likuyut-shlunkovo-kishkovii-trakt.html
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