kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9555.90

ETH/USD

243.59

LTC/USD

43.63

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названо три лучших продукта для оздоровления сердца
commentss НОВОСТИ Все новости

Названо три лучших продукта для оздоровления сердца

Эти продукты снижаю риск развития сердечных недугов

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Названо три лучших продукта для оздоровления сердца

Улучшить работу сердечно-сосудистой системы возможно за счет правильного питания. Добавляйте в свой рацион побольше продуктов, которые выводят "вредный" холестерин и способствуют расслаблению кровеносных сосудов. 

Картофель

Важную роль играет способ приготовления картофеля. Если хотите помочь сердцу, то употребляйте его отварным или запеченным, тогда он сможет обеспечить организм достаточным количеством калия. Этот минерал помогает вывести из организма избыточную жидкость, снижает давление, тем самым улучшая работу сердца. 

Грецкие орехи, миндаль

Медики рекомендуют ежедневно употреблять горсть орехов (30 грамм), ведь этот продукт богат на различные витамины, антиоксиданты и другие вещества, которые поддерживают здоровье всего организма. Но особенно ценны грецкие орехи и миндаль для сердца, ведь они помогают снизить риск сердечных заболеваний на 35%. В их составе есть биологически активные соединения, обладающие противовоспалительным эффектом. 

Семена льна

В рационе они могут стать лучшим источников лигнанов, относящихся к уникальному виду клетчатки, которая не распространена в пищевых продуктах. Лигнаны имеют волокнистую структуру, содержат биоактивные полифенолы, омега-3 жирную кислоту. Действие этой комбинации питательных веществ способствует снижению уровня холестерина и артериального давления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток признали самым опасным для сердца


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/89529-8-luchshih-protivovospalitelnyh-produktov-dlya-ozdorovleniya-serdca.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!