Названа крупа, которая улучшает работу кишечника

Медики назвали крупу, которая улучшает работу кишечника и надпочечников. Ею оказалась полба - злаковая культура, которая относится к сорту пшеницы.

Известно, что полба богата на витамины группы В, Е и РР, а также железо, натрий, фосфор, кальций и другие ценные элементы. В состав этой крупи входит большое количество клетчатки, которая стимулирует перистальтику кишечника, облегчая тем самым передвижение по нему пищи. Многие называют полбу "даром предков", потому что она обладает многими полезными свойствами. Например, ее регулярное употребление укрепляет иммунную систему, способствует нормализации сахара в крови.

Также эта уникальная крупа улучшает кровообращение и работу сердца, стабилизируя кровяное давление. А благодаря никотиновой кислоте она приводит в норму работу надпочечников.

К слову, самое распространенное блюдо из полбы, конечно, каша. Ее можно сварить только из полбы и молока, или с добавлением других ингредиентов: сухофруктов, орехов, апельсина, яблока.

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