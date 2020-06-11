Названа диета, которая повышает настроение

Австралийские ученые выяснили, что худеть можно и в хорошем настроении. Правильная диета не должна сильно ограничивать человека в продуктах, важно лишь исключить некоторые ингредиенты.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало более 100 человек, страдающих избыточным весом. Участников разделили на две группы. В течение года добровольцы из первой группы должны были придерживаться углеводной диеты (бобовые, цельнозерновые крупы, баклажаны, кабачки), а основу рациона участников второй группы составляли молочные продукты, мясо и прочее.

Спустя восемь недель у добровольцев были хорошие показатели здоровья и веса, но к концу года между группами появились различия. Несмотря на то, что снижение веса в обоих случаях было одинаковым (около 14 килограмм), добровольцы из первой группы были более активными, энергичными и в хорошем настроение. А вот те. Кто предпочитал жировую диету, чувствовали раздраженность и депрессивное состояние.

Эксперты говорят, что при углеводной диете самочувствие и работоспособность не снижаются, она сбалансирована, поэтому благоприятно влияет на организм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что избавиться от лишних килограмм поможет простой и доступный напиток.

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