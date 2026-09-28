Назван суперпродукт, который снижает артериальное давление: эффект удивит каждого

Высокое артериальное часто не имеет очевидных симптомов, но может создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Диетолог назвала орех, который может помочь его контролировать.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Одним из продуктов, которые могут помогать контролировать давление, являются фисташки, пишет издание Express.

Гипертензия возникает тогда, когда давление крови на стенки артерий постоянно остается слишком высоким. Среди способов его контроля называют регулярные физические упражнения, контроль веса и питания с низким содержанием натрия.

Фисташки привлекают внимание прежде всего из-за высокого содержания калия и небольшого количества натрия. Диетолог Андреа Матис отметила, что порция весом 30 г очищенных несоленых фисташек содержит около 162 калорий, 6 г белка, 13 г жира, преимущественно ненасыщенного, 3 г клетчатки и почти 300 мг калия.

"Калий играет важную роль в поддержании здорового уровня артериального, помогая сбалансировать негативное влияние повышенного потребления натрия", — пояснила Матис.

По ее словам, избыток натрия может вызвать задержку воды в организме, увеличивать объем крови и повышать давление. Калий в свою очередь помогает почкам выводить избыток натрия с мочой, а также способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов.

Есть в фисташках и антиоксиданты – в частности гамма-токоферол, лютеин и полифенолы. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и способствовать воспалению.

Матис также пояснила, что окислительное повреждение со временем может усугублять эластичность сосудов. Это усложняет их нормальное расширение и сокращение.

Фисташки можно есть отдельно, добавлять к фруктам или использовать в других блюдах.

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