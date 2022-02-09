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Назван самый "бессмысленный" алкогольный напиток в мире

Российский сомелье Эркин Тузмухамедов назвал самый бессмысленный, по его мнению, алкогольный напиток в мире

сегодня, 19:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Алкогольные напитки в чрезмерном количестве существенно вредят организму, но в умеренных дозах некоторые из них могут принести пользу. Сомелье Эркин Тузмухамедов отметил, что пиво, например, является источником незаменимых витаминов В. Об этом сообщает издание NEWS.

Назван самый "бессмысленный" алкогольный напиток в мире

Какой алкогольный напиток назвали бессмысленным (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в состав хмельного напитка входят пивные дрожжи, а они богаты на легко усваиваемый организмом белок. В дрожжевом белке в полном составе содержатся полезные аминокислоты. И чем пиво живее, тем оно полезнее для здоровья, и это зависит не от цвета "пенного" напитка, а от его обработки.

А вот самым бесполезным, по мнению Тузмухамедова, алкогольным напитком является водка, потому что она содержит этанол. От воздействия этого вещества страдает сердечно-сосудистая система, головной мозг и другие внутренние органы. А еще этиловый спирт препятствует естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ.

Эксперт предупредил, что алкогольными напитками употреблять нельзя, потому что они серьезно разрушают здоровье и могут привести к опасным последствиям.

Напомним, что по сути, крепкие напитки, которые продаются в большинстве баров и клубов, имеют от 40 до 45% алкоголя. Многим неизвестно, что в некоторых частях света существуют опасные алкогольные напитки, которые могут достигать убийственных 96% крепости. Вот список из 7 алкогольных напитков, которые могут вас убить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые в ходе исследований выяснили взаимосвязь группы крови с алкогольной зависимостью.

Читайте также, как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть.


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Источник: https://news.ru/society/somele-rasskazal-istochnikom-kakih-nezamenimyh-vitaminov-yavlyaetsya-pivo/
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