Назван самый "бессмысленный" алкогольный напиток в мире

Алкогольные напитки в чрезмерном количестве существенно вредят организму, но в умеренных дозах некоторые из них могут принести пользу. Сомелье Эркин Тузмухамедов отметил, что пиво, например, является источником незаменимых витаминов В. Об этом сообщает издание NEWS.

Какой алкогольный напиток назвали бессмысленным (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в состав хмельного напитка входят пивные дрожжи, а они богаты на легко усваиваемый организмом белок. В дрожжевом белке в полном составе содержатся полезные аминокислоты. И чем пиво живее, тем оно полезнее для здоровья, и это зависит не от цвета "пенного" напитка, а от его обработки.

А вот самым бесполезным, по мнению Тузмухамедова, алкогольным напитком является водка, потому что она содержит этанол. От воздействия этого вещества страдает сердечно-сосудистая система, головной мозг и другие внутренние органы. А еще этиловый спирт препятствует естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ.

Эксперт предупредил, что алкогольными напитками употреблять нельзя, потому что они серьезно разрушают здоровье и могут привести к опасным последствиям.

Напомним, что по сути, крепкие напитки, которые продаются в большинстве баров и клубов, имеют от 40 до 45% алкоголя. Многим неизвестно, что в некоторых частях света существуют опасные алкогольные напитки, которые могут достигать убийственных 96% крепости. Вот список из 7 алкогольных напитков, которые могут вас убить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые в ходе исследований выяснили взаимосвязь группы крови с алкогольной зависимостью.

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