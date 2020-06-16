Назван самый вредный молочный напиток для детей

Ученые из Гарвардского университета определили молочный напиток, который следует исключить из рациона детей. Им оказалось шоколадное молоко.

Эксперты утверждают, что молоко теряет свои полезные свойства, когда в него добавляют много сахара и подсластителей. Их чрезмерное потребление связано с увеличением веса и повышенным риском развития хронических состояний, таких как диабет второго типа и болезни сердца. Самым вредным для детей считается шоколадное молоко - в одном стакане такого напитка содержится 102 калорий, 18 из которых - жиры.

Ученые говорят, что количество "молочки" в ежедневном меню можно снизить за счет продуктов, богатых кальцием. Например, в детский рацион можно добавить бобовые, орехи, зелень, шиповник, яйца и рыбу и другие. Пользы от таких продуктов будет значительно больше, чем от шоколадного молока.

Напомним, что молоко, несмотря на свою большую питательную ценность, может навредить организму. Какой может быть побочный эффект?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой будет реакция организма, если на время отказаться от молочных продуктов?





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