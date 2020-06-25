Назван правильный завтрак для активных женщин

В наше время женщины перестали быть просто женщинами. Теперь они не только умелые домохозяйки, заботливые мамы, любящие жены, но и успешные бизнес леди. Как все успевать, оставаясь при этом полной энергии, радости и сиять здоровьем? Конечно-же не маловажным аспектом в успехе дня является наш завтрак. Из чего он должен состоять?

Эксперты говорят, что для утреннего приема пищи лучше всего подойдет миндаль, яблоко, курага и мед. Все эти ингредиенты необходимо смешать и добавить 3-4 ложки натурального йогурта (без вкусовых добавок). Это примером идеального завтрака для женщин.

Известно, что миндаль с медом увеличивают потенциальную работу мозга и улучшают память. Яблоко дает необходимые по утрам микроэлементы и глюкозу. Йогурт обеспечивает организм легко усваивающимися протеинами, молочными кислотами и способствует хорошей работе кишечника в течении всего дня.

В завтрак можно смело добавлять любые свежие и сухие фрукты, орешки, варенье, повидло. Можно готовить фруктовые салатики и заправлять их кисломолочными продуктами, а можно готовить протеиновые коктейли на основе свежевыжатых фруктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких популярных завтраков совершенно нет пользы.

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