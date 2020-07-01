kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.07.2020

BTC/USD

9178.62

ETH/USD

226.77

LTC/USD

41.78

НБУ 01.07.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Назван напиток, который поможет легче пережить жару
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван напиток, который поможет легче пережить жару

Этот напиток помогает быстро адаптироваться к летней жаре

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Назван напиток, который поможет легче пережить жару

Gettyimages

В жаркую погоду, когда организм теряет много влаги, ее запасы следует пополнять правильными напитками. Помимо обычной воды, домашнего морса и лимонада, эксперты советуют пить горячий чай. Об этом сообщает издание Cosmo.

Оказывается, что чай помогает не только согреться зимой, но и охладить организм в жару. А дело в том, что на нашем языке расположены рецепторы, которые с помощью импульсов по нервам передают информацию в головной мозг. Когда вы пьете горячий чай, мозг получает сигнал о том, что организму нужно охладиться, поэтому он стимулирует потоотделение, за счет которого и происходит охлаждение тела. Таким методом часто пользуются жители Средней Азии, в жаркую погоду они пьют много зеленого чая и для них это особый ритуал.

Но не забывайте в течение дня пить много жидкости, лучше простой воды, которая поможет быстро восстановить баланс в организме. А вот от газированной воды, алкоголя, "магазинных" соков и квасов лучше отказаться, они содержат много сахара и вместо утоления жажды, только провоцируют ее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить домашний лимонад с лавандой. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!