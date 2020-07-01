Назван напиток, который поможет легче пережить жару

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В жаркую погоду, когда организм теряет много влаги, ее запасы следует пополнять правильными напитками. Помимо обычной воды, домашнего морса и лимонада, эксперты советуют пить горячий чай. Об этом сообщает издание Cosmo.

Оказывается, что чай помогает не только согреться зимой, но и охладить организм в жару. А дело в том, что на нашем языке расположены рецепторы, которые с помощью импульсов по нервам передают информацию в головной мозг. Когда вы пьете горячий чай, мозг получает сигнал о том, что организму нужно охладиться, поэтому он стимулирует потоотделение, за счет которого и происходит охлаждение тела. Таким методом часто пользуются жители Средней Азии, в жаркую погоду они пьют много зеленого чая и для них это особый ритуал.

Но не забывайте в течение дня пить много жидкости, лучше простой воды, которая поможет быстро восстановить баланс в организме. А вот от газированной воды, алкоголя, "магазинных" соков и квасов лучше отказаться, они содержат много сахара и вместо утоления жажды, только провоцируют ее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить домашний лимонад с лавандой.

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