Найден овощ, способный снизить сахар в крови сразу на 20%

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Светлана Шкурупий
Многие
люди жалуются на повышенный сахар в крови, поэтому придерживаются определенной
диеты, позволяющей держать этот показатель в норме. Но недавно исследователи
нашли простой и доступный овощ, который помогает снижать уровень глюкозы.
Как снизить сахар в крови (фото из открытых источников)
Специалисты
в ходе исследования обнаружили, что заметное влияние на уровень сахара в крови оказывает
сельдерей. Ученые проанализировали экстракт листьев растения. Для эксперимента они
пригласили людей старше 60 лет, у которых было преддиабетовое состояние. Добровольцев
разделили на две группы: одна трижды в день за полчаса до приема пищи
употребляла экстракт сельдерея на протяжении 12 дней, а вторая — получала
плацебо.
Результаты
эксперимента показали, что уровень глюкозы у людей с первой группы снижался
почти на 10% до еды и почти на 20% после приема пищи. То есть экстракт этого
овоща действительно способен нормализовать уровень сахара в крови, улучшив
самочувствие и другие показатели здоровья.
Напомним,
как узнать, есть ли у вас
сахарный диабет? Большинство ранних симптомов связано с высоким уровнем глюкозы
в вашей крови. Но предупреждающие знаки могут быть настолько слабы, что вы их
не замечаете. Особенно это касается сахарного диабета 2 типа.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
плоды манго снижают уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья
людей с диабетом второго типа. Такое заявление сделали американские
специалисты, после проведения научного исследования.
Читайте
также, что сахар в больших количествах вредит здоровью и может вызвать
серьезные заболевания. В связи с этим, диетологи советуют сократить его
потребление до минимума. Как это сделать за 8 шагов?
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