Найден овощ, способный снизить сахар в крови сразу на 20%

Многие люди жалуются на повышенный сахар в крови, поэтому придерживаются определенной диеты, позволяющей держать этот показатель в норме. Но недавно исследователи нашли простой и доступный овощ, который помогает снижать уровень глюкозы.

Как снизить сахар в крови (фото из открытых источников)

Специалисты в ходе исследования обнаружили, что заметное влияние на уровень сахара в крови оказывает сельдерей. Ученые проанализировали экстракт листьев растения. Для эксперимента они пригласили людей старше 60 лет, у которых было преддиабетовое состояние. Добровольцев разделили на две группы: одна трижды в день за полчаса до приема пищи употребляла экстракт сельдерея на протяжении 12 дней, а вторая — получала плацебо.

Результаты эксперимента показали, что уровень глюкозы у людей с первой группы снижался почти на 10% до еды и почти на 20% после приема пищи. То есть экстракт этого овоща действительно способен нормализовать уровень сахара в крови, улучшив самочувствие и другие показатели здоровья.

Напомним, как узнать, есть ли у вас сахарный диабет? Большинство ранних симптомов связано с высоким уровнем глюкозы в вашей крови. Но предупреждающие знаки могут быть настолько слабы, что вы их не замечаете. Особенно это касается сахарного диабета 2 типа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что плоды манго снижают уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья людей с диабетом второго типа. Такое заявление сделали американские специалисты, после проведения научного исследования.

Читайте также, что сахар в больших количествах вредит здоровью и может вызвать серьезные заболевания. В связи с этим, диетологи советуют сократить его потребление до минимума. Как это сделать за 8 шагов?

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