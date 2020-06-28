Минздрав призвал не пить алкоголь с наступлением жары

Министерство здоровья Украины призывает ограничить употребление алкоголя в летний сезон, с наступлением жары и повышения температуры воздуха. Об этом пресс-служба МОЗ написала на своей странице в Facebook.

Причиной таких ограничений Минздрав называет губительные свойства алкоголя на организм, подверженный солнечному воздействию.

Во-первых, как отмечают медики, алкогольные напитки воздействует на функционал почек, стимулируя выводить воду из организма, а не задерживать ее. В условиях повышенного потовыделения такое влияние обезвоживает организм практически целиком.

Во-вторых, известен эффект согревания, когда при употреблении напитков, содержащих спирт, организм согревается, поскольку мозг передает соответствующие сигналы. Таким образом, вам станет еще жарче.

В-третьих Минздрав указал, что сердце и сосуды подвергаются еще большей нагрузке, а это для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, буквально смертельно-опасно.

Также ведомство приводит печальную статистику, согласно которой, от злоупотребления алкоголя умирает 3 млн человек ежегодно, а также превышает 10% причин смертности среди молодежи до 30 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что диетологи призывают ограничить количество кофе в летний сезон.





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