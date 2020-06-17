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Медики рассказали, кому нельзя пить квас

Квас не рекомендован при проблемах с желудком, почками и печенью

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Медики рассказали, кому нельзя пить квас

Квас - один из лучших напитков в жаркую погоду. Он хорошо утоляет жажду, дарит заряд бодрости и улучшает пищеварение. Но, как и другой любой продукт, квас имеет свои противопоказания. Кому лучше отказаться от этого напитка?

Известно, что натуральный квас богат  витаминами Е, В, РР, а также железо, кальций, магний и фосфор. Также в нем много антиоксидантов, который нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, уменьшая риск появления онкологических заболеваний. 

Но при этом, квас можно пить далеко не всем. Ограничить или полностью исключить напиток из рациона следует людям, у которых диагностирован гастрит или язва. Также его нельзя употреблять при проблемах с печенью, почками и мочевыводящими путями.

Еще квас противопоказан при аллергии на дрожжи, злаковые, и при целиакии (нарушение работы кишечника, - прим. авт.).

Промышленный же квас, помимо дополнительного углекислого газа, содержит больше алкоголя, а также химические усилители вкуса, цвета, так что лучше отдать предпочтение натуральному напитку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный домашний квас. Записывайте три рецепта.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/news/709404-kvas-chem-on-polezen-i-komu-mozhet-byt-vreden
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