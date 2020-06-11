Медики рассказали, какое блюдо опасно разогревать повторно

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Светлана Шкурупий
При
повторном разогревании многие продукты теряют свои полезные свойства и вкусовые качества. А некоторые из них могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ученые
выяснили, что среди всех круп вредным после разогревания стает именно рис.
Дело
в том, что в этом продукте могут быть споры бактерий Bacillus
cereu, которые выживают в процессе приготовления блюда. Эти бактерии способны вызвать
пищевые токсикоинфекции у человека.
Эксперты
говорят, что рис нужно класть в холодильник не позже, чем через час после его подачи на стол. При комнатной температуры вредные микроорганизмы начинают активно
размножаться. В целом, готовое блюдо не рекомендуется хранить больше суток.
"Если вы съедите рис с бактериями Bacillus
cereus, то можете заболеть, а также получить рвоту или диарею в течение
нескольких часов после трапезы", – отметили медики.
Напомним,
какие продукты нельзя разогревать в микроволновке повторно.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, какие продукты не рекомендуется есть в холодном виде. И ученые объяснили
почему.
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