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Медики объяснили, можно ли пить молоко перед сном

Молоко рекомендуют употреблять отдельно от других продуктов

сегодня, 23:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Медики объяснили, можно ли пить молоко перед сном

Все давно знают о том, что в молоке содержится много кальция, калия и белка, поэтому оно должно регулярно появляться в рационе. Но можно ли его пить на ночь?

Эксперты заявили, что если употреблять этот продукт незадолго до отхода ко сну, то его полезные качества повысятся. Это связано с седативным воздействием молока на нервную систему. Объяснить этот факт можно высоким содержанием фенилаланиловых, а также триптофановых аминов. 

В первую очередь, молоко перед сном следует пить людям, которые страдают от бессонницы. Этот напиток помогает улучшить качество сна за счет снижения уровня стресса и нервного напряжения. Но его рекомендуют употреблять отдельно от других продуктов.

Также существует мнение, что кальций ускоряет сжигание жира и стимулирует потерю веса. Так, что пить обезжиренное молоко на ночь можно и в целях похудения. К слову, чтобы получить среднюю суточную норму кальция, достаточно трех стаканов молока в день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что молоко очень ценный продукт, который обладает многими полезными свойствами, но в чай его добавлять не рекомендуется. Ученые назвали основные причины.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/1868399-mozhno-li-pit-moloko-pered-snom-obyasnili-mediki
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