Медики назвали категории продуктов, которые старят мозг

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Светлана Шкурупий
Правильное
питание существенно влияет не только на пищеварительные процессы, но и на
работу головного мозга. Диетолог Серена Пун назвала три категории продуктов,
которые могут спровоцировать воспалительные процессы в организме и ухудшить мозговую
активность. Об этом сообщает издание Eatthis.
Что старит мозг (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что виновниками воспаления может быть сахар, переработанное мясо и
рафинированные углеводы, которые широко распространены в режимах питания многих
людей. Например, злоупотребление сахаром может вызвать ухудшение памяти и
приблизить деменцию, поэтому нужно минимизировать этот компонент в рационе, в
частности отказаться от сладких газированных напитков, десертов и даже заправок
для салатов, которых маскируют под "полезные".
Также
стоит ограничить употребление рафинированных углеводов, которых много в белом
хлебе, выпечке, "быстрых" завтраках. Такие продукты практически
лишены питательной ценности, их употребление в большом количестве может вызвать
нарушение когнитивных функций.
Третьей
категорией является обработанное мясо (сосиски, колбасы), потому что в его составе
много канцерогенов, негативно влияющих на весь организм и в том числе на
мозговую активность.
Напомним,
недавнее мелкомасштабное исследование ищет различия в связности в мозге людей,
которые регулярно пьют чай, и тех, кто редко пьет чай. Выводы кажутся
обнадеживающими, но требуется гораздо больше работы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мозг изнашивается в результате привычек, которые мы считаем безвредными. Какими действиями можно увеличивают
риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона?
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