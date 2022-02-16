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Медики назвали категории продуктов, которые старят мозг

Эксперты назвали три категории продуктов, регулярное употребление которых способно ускорить старение мозга

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Правильное питание существенно влияет не только на пищеварительные процессы, но и на работу головного мозга. Диетолог Серена Пун назвала три категории продуктов, которые могут спровоцировать воспалительные процессы в организме и ухудшить мозговую активность. Об этом сообщает издание Eatthis.

Медики назвали категории продуктов, которые старят мозг

Что старит мозг (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что виновниками воспаления может быть сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, которые широко распространены в режимах питания многих людей. Например, злоупотребление сахаром может вызвать ухудшение памяти и приблизить деменцию, поэтому нужно минимизировать этот компонент в рационе, в частности отказаться от сладких газированных напитков, десертов и даже заправок для салатов, которых маскируют под "полезные".

Также стоит ограничить употребление рафинированных углеводов, которых много в белом хлебе, выпечке, "быстрых" завтраках. Такие продукты практически лишены питательной ценности, их употребление в большом количестве может вызвать нарушение когнитивных функций.

Третьей категорией является обработанное мясо (сосиски, колбасы), потому что в его составе много канцерогенов, негативно влияющих на весь организм и в том числе на мозговую активность.

Напомним, недавнее мелкомасштабное исследование ищет различия в связности в мозге людей, которые регулярно пьют чай, и тех, кто редко пьет чай. Выводы кажутся обнадеживающими, но требуется гораздо больше работы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мозг изнашивается в результате привычек, которые мы считаем безвредными. Какими действиями можно увеличивают риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона? 


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-food-ages-brain-faster/
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