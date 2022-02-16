Медики назвали категории продуктов, которые старят мозг

Правильное питание существенно влияет не только на пищеварительные процессы, но и на работу головного мозга. Диетолог Серена Пун назвала три категории продуктов, которые могут спровоцировать воспалительные процессы в организме и ухудшить мозговую активность. Об этом сообщает издание Eatthis.

Что старит мозг (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что виновниками воспаления может быть сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, которые широко распространены в режимах питания многих людей. Например, злоупотребление сахаром может вызвать ухудшение памяти и приблизить деменцию, поэтому нужно минимизировать этот компонент в рационе, в частности отказаться от сладких газированных напитков, десертов и даже заправок для салатов, которых маскируют под "полезные".

Также стоит ограничить употребление рафинированных углеводов, которых много в белом хлебе, выпечке, "быстрых" завтраках. Такие продукты практически лишены питательной ценности, их употребление в большом количестве может вызвать нарушение когнитивных функций.

Третьей категорией является обработанное мясо (сосиски, колбасы), потому что в его составе много канцерогенов, негативно влияющих на весь организм и в том числе на мозговую активность.

Напомним, недавнее мелкомасштабное исследование ищет различия в связности в мозге людей, которые регулярно пьют чай, и тех, кто редко пьет чай. Выводы кажутся обнадеживающими, но требуется гораздо больше работы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мозг изнашивается в результате привычек, которые мы считаем безвредными. Какими действиями можно увеличивают риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона?

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