Кофе ворует ваш отдых, пока вы спите: что обнаружили исследователи

Человек может спать рекомендованные восемь часов, не просыпаться ночью, но утром все равно чувствовать усталость. Одной из возможных причин кофеин, который влияет на мозговую активность даже во время сна. Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz со ссылкой на обзор исследователей Вроцлавского медицинского университета.

Кофе. Фото: из открытых источников

Во время ночного отдыха мозг проходит несколько стадий. Особое значение имеет глубокий сон, для которого характерны медленные мозговые волны. Их активность можно измерять с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Этот метод помогает выявить изменения, которые человек может не замечать.

Научные данные свидетельствуют о том, что кофеин способен снижать медленноволновую активность, связанную с глубоким сном. Так что даже если человек быстро заснул и проспал ночь без пробуждений, это еще не значит, что кофеин никак не повлиял на его отдых.

В то же время, специалисты предостерегают от однозначных выводов. Изменения на ЭЭГ не обязательно означают, что у человека будет бессонница или непременно будет чувствовать себя разбитым на следующий день. Только показатели мозговой активности также не позволяют точно оценить, насколько ухудшилось качество сна.

Почему кофе помогает проснуться, но может мешать ночному восстановлению? Кофеин блокирует рецепторы аденозина – вещества, участвующего в формировании ощущения сонливости. Именно поэтому после чашечки кофе человек может почувствовать прилив бодрости, лучше сосредоточиться и подольше работать.

Однако этот эффект не означает, что организм больше не нуждается в отдыхе. Кофеин лишь временно ослабляет чувство усталости, а не компенсирует недостаток сна.

Если после полноценной ночи человек регулярно просыпается истощенным, следует обратить внимание на привычки, в частности количество кофе и время его употребления. В то же время не следует автоматически обвинять только кофеин: стойкая дневная сонливость может иметь и другие причины, требующие внимания.

Также издание "Комментарии" сообщало – кофе можно не пить: ученые обнаружили неожиданный эффект его запаха.



