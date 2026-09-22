Кофе бодрит не всех: почему на одних кофеин действует часами, а других почти не берет

Кофеин является самым распространенным психоактивным веществом в мире. По данным BBC, каждый день люди выпивают более 2 млрд чашек кофе, не считая чая, энергетики, шоколада и других продуктов с кофеином.

Кофе. Фото: из открытых источников

Кофеин не создает энергию непосредственно, а блокирует действие аденозина – вещества, которое накапливается в мозге в течение дня и вызывает сонливость. После употребления он быстро попадает в кровь и мозг, в то время как печень начинает его расщеплять.

По словам доктора Мэрилин Корнелис из Northwestern University, этот процесс может длиться у разных людей от 6 до 20 часов. Одну из ключевых ролей играет ген CYP1A2, связанный со скоростью метаболизма кофеина.

На эффект также оказывают влияние внешние факторы. В частности, курение может ускорять расщепление кофеина примерно на 65%. После отказа от сигарет обычное количество кофе может действовать сильнее. Некоторые антибиотики, противозачаточные таблетки и другие препараты способны замедлять метаболизм кофеина.

Регулярное употребление кофе также формирует толерантность – организм адаптируется, поэтому та же доза со временем может давать более слабый эффект. После длительного перерыва чувствительность частично возвращается, и первая чашка может вызвать дрожь или нервозность.

Кофеин способен влиять и на сон, даже если человек без проблем засыпает после вечернего кофе. Специалисты советуют избегать его по меньшей мере за шесть часов до сна, хотя оптимальное время зависит от индивидуальной чувствительности.

Для беременных британская система здравоохранения рекомендует ограничить потребление кофеина до 200 мг/сут. Чрезмерное количество кофеина может вызвать головную боль, дрожь, учащенное сердцебиение, тревожность и проблемы со сном.

Также издание "Комментарии" сообщало – кофе можно не пить: ученые обнаружили неожиданный эффект его запаха.



