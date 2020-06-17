Какую угрозу здоровью несет листовой салат из магазина

Специалисты в области бактериологии изучили ассортимент супермаркетов и определили самый опасный для употребления продукт. Им оказался листовой салат, который продают в полиэтиленовом пакете.

На упаковке такого салата написано, что он "вымыт и готов к употреблению", но специалисты заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Многочисленные исследования доказывают, что на листьях салата "живут" вредные микроорганизмы.

Главную опасность для здоровья несет бактерия Cryptosporidium, которая была обнаружена на продукте. В закрытом пакете она быстро размножается, поэтому смыть ее проточной водой очень проблематично. Убить ее можно только с помощью химической или тепловой обработки. Так, что употребляя листья салата вы подвергаете свое здоровье большому риску. Можно с легкостью "подхватить" сальмонеллу, листерии, а также криптоспоридиоз.

Эксперты заявили, что листья салата могут стать причиной пищевых отравлений, поэтому от "магазинного" продукта лучше отказаться.

Напомним, что названо три основных ингредиента, которые делают салат вредным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как разнообразить рацион питания с помощью необычных, но вкусных салатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!