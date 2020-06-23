Какой продукт может спасти от развития гипертонии

Медики утверждают, что в рационе питания должен регулярно появляться натуральный йогурт. Он не только улучшает работу пищеварения, но и снижает риск развития гипертонии.

Известно, что этот молочный продукт богат на пробиотики, калий, кальций, фосфор, магний, витамины В5 и В12. Эти элементы способны защитить от скачков артериального давления, потому что обладают антигипертензивным действием. Они снижают объем циркулирующей крови, увеличивают ширину просвета сосудов и тем самым снижают общее периферическое сопротивление (ОПС). Также они уменьшают силу сердечных сокращений и сердечный выброс.

Диетологи говорят, что таким полезным свойством обладает только натуральный йогурт, без различных химических добавок. Его можно съесть после завтрака. При регулярном употреблении йогурта (не менее 5 раз в неделю) риск развития гипертонии снизится на 25%. При этом, помимо минералов, помогающих уменьшить вероятность появления заболевания, включается другой защитный фактор.

Некоторые пробиотические бактерии, которые ферментируют молоко для создания йогурта, производят вещества, которые регулируют кровяное давление, так же, как и препараты-ингибиторы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каком давлении ставится диагноз "гипертония".



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