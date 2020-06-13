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Какой фрукт замедляет старение и увлажняет кожу

Персик улучшает внешний вид кожи, насыщая ее витаминами

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Какой фрукт замедляет старение и увлажняет кожу

Эксперты советуют почаще добавлять в свой рацион персики, потому что они положительно влияют на сердце и пищеварение, а также укрепляют иммунитет в целом. А еще этот фрукт улучшает питание кожи и предотвращает появление морщин. В чем еще его ценность?

Продлевает молодость

В состав персика входит много витамина С, который способствует выработке коллагена - белка, отвечающего за упругость и тонус кожи. Плюс ко всему, этот витамин помогает нейтрализовать в организме свободные радикалы, которые ускоряют процесс старения.

Содержит протеин

Благодаря регулярному употреблению персиков, повышаются защитные функции иммунной системы,  а значит уменьшается риск инфекционных и кожных заболеваний. Кроме того, этот вкусный плод способствуют быстрой регенерации кожи. А протеин, входящий в его состав, участвует в многих обменных процессах.

Заживляет микроповреждения на коже

Персики часто используют для приготовления масок для лица, потому что они богаты на витамины и полезные микроэлементы. Благодаря такому составу, кожа лучше увлажняется, а заживления после акне проходят быстрее.

Помогает регенерации кожи

Если у вас сухая кожа, тогда используйте маску из персикового пюре и натурального йогурта. Она эффективно увлажняет и является хорошим средством в борьбе с темными кругами под глазами. 

Содержит селен

Плоды персиков богаты на селен - мощный антиоксидант, который замедляет процесс старения клеток, а также сохраняет здоровье волос и ногтей. Исследователи считают, что недостаток этого микроэлемента может повысить риск некоторым форм рака кожи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть продукты, которые ускоряют процесс старения. Так, что следует исключить из рациона?


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/7-poleznyh-kachestv-persika-dlya-vashei-kozhi-id6792078/
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