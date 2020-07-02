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Каких продуктов следует избегать при изжоге

Некоторые продукты могут провоцировать приступы изжоги

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Каких продуктов следует избегать при изжоге

Aamulya, Getty Images/iStockphoto

Врач-диетолог и блогер Альбина Комиссарова рассказала, каких продуктов питания стоит избегать в рационе, чтобы не спровоцировать "пожар" в груди. Своими советами она поделилась на странице в Instagram. 

Эксперт подчеркнула, что изжога - это не самостоятельное заболевание, а симптом. То есть, у нее всегда есть причина и, конечно, эту причину нужно лечить у гастроэнтеролога. Возникает этот дискомфорт из-за того, что кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и человек может ощущать жжение за грудной клеткой, а также кислый или горький привкус во рту.

Чтобы этот симптом не беспокоил, стоит из рациона питания исключить: томаты, кефир, шоколад, кофе, мяту, лук, газированные напитки, цитрусы, жирную и острую пищу, а также алкоголь.

Если у вас регулярно возникает изжога, тогда следует в течение дня есть часто, но маленькими порциями. А последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна. Также следует бросить курить, потому что табак провоцирует рефлюкс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасна для здоровья изжога и как правильно ее "потушить". 


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