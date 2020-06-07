Какие сочетания продуктов вредны для мозга

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Светлана Шкурупий
Американские исследователи выяснили, какие продукты нельзя сочетать между собой, чтобы не вызвать нарушения когнитивных способностей. Об этом сообщает издание Medicall Press.
Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли 209 человек в возрасте 78 лет, у которых была деменция и 418 человек, того же возраста, у которых ее не было. Эксперты проанализировали список продуктов, которые они чаще всего употребляли и в каком сочетании. Также добровольцы проходили каждые 2-3 года медицинские осмотры.
Исследователи использовали данные из опросника по рациону питания, чтобы сравнить, какие продукты часто употребляли пациенты с деменцией и без нее. Результаты исследования показали, что развитие деменции (ухудшение памяти и умственных способностей, - прим. авт.) наблюдалось у добровольцев, которые на завтрак предпочитали переработанное мясо и крахмалистые продукты: картофель, фасоль, чечевица, а также пирожные и печенье.
У других участников, которые ели такое же количество мяса, но сочетали его с более здоровыми продуктами, например, овощами или морепродуктами, был меньший риск развития нейродегенеративного заболевания.
Эксперты говорят, что в целом, у людей без деменции, был более разнообразный рацион питания, который состоял из "правильных" продуктов: овощей, фруктов, мяса птицы и прочего. Они считают, что здоровое питание может быть отличным способом предотвращения заболевания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые продукты нельзя одновременно принимать с медицинскими препаратами. Какие сочетания могут навредить?
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