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Какие сочетания продуктов вредны для мозга

Самым вредным оказалось сочетание обработанного мяса и крахмалистых продуктов

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие сочетания продуктов вредны для мозга

Американские исследователи выяснили, какие продукты нельзя сочетать между собой, чтобы не вызвать нарушения когнитивных способностей. Об этом сообщает издание Medicall Press. 

Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли 209 человек в возрасте 78 лет, у которых была деменция и 418 человек, того же возраста, у которых ее не было. Эксперты проанализировали список продуктов, которые они чаще всего употребляли и в каком сочетании. Также добровольцы проходили каждые 2-3 года медицинские осмотры.

Исследователи использовали данные из опросника по рациону питания, чтобы сравнить, какие продукты часто употребляли пациенты с деменцией и без нее. Результаты исследования показали, что развитие деменции (ухудшение памяти и умственных способностей, - прим. авт.) наблюдалось у добровольцев, которые на завтрак предпочитали переработанное мясо и крахмалистые продукты: картофель, фасоль, чечевица, а также пирожные и печенье.

У других участников, которые ели такое же количество мяса, но сочетали его с более здоровыми продуктами, например, овощами или морепродуктами, был меньший риск развития нейродегенеративного заболевания.  

Эксперты говорят, что в целом, у людей без деменции, был более разнообразный рацион питания, который состоял из "правильных" продуктов: овощей, фруктов, мяса птицы и прочего. Они считают, что здоровое питание может быть отличным способом предотвращения заболевания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые продукты нельзя одновременно принимать с медицинскими препаратами. Какие сочетания могут навредить?


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-04-foods-combine-dementia.html
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