Какие продукты помогут пережить менопаузу

Во время климакса в организме женщины происходят серьезные перемены, поэтому стоит пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты, способные облегчить этот период. На что необходимо обратить внимание?

Питание при климаксе (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что во время менопаузы нужно обогащать организм витаминами и микроэлементами, в частности витамином Е, который способствует естественной выработке прогестерона и эстрогена, регуляции артериального давления. Его можно найти в подсолнечном масле, грецких и лесных орехах, миндале. Также рацион нужно обогатить калием, который содержится в банане, авокадо, кураге, фасоли и томатах.

Еще добавьте в меню семечки, фасоль, зеленые яблоки, листовую зелень, сладкий перец, молоко, творог, твердые виды сыра, яйца, жирные сорта рыбы.

Но при климаксе из рациона желательно исключить рыбные консервы, копчености, мясные полуфабрикаты, бекон, субпродукты.

Также нельзя забывать о достаточном потреблении воды (1,5–2 литра или не меньше восьми стаканов в день): это помогает уменьшить сухость кожи, возникающую из-за снижения уровня эстрогена.

Напомним, некоторые факторы, например, генетика, заболевания или хирургическое вмешательство, могут ускорить наступление менопаузы. Но с помощью правильного рациона, как утверждают ученые, можно предотвратить этот процесс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правильно подобранные витамины помогут женщине легче перенести неприятные симптомы, которые сопровождают наступление климакса. Как, кроме лекарств, можно помочь своему организму?

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