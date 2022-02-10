Какие продукты опасны для сердца после 50 лет

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Светлана Шкурупий
После
50-летнего возраста стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд
продуктов, употребление которых может навредить сердечно-сосудистой системе. Медики
Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон рассказали, о каких продуктах идет речь.
От каких продуктов следует отказаться после 50 лет (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что нужно минимизировать в рационе сахар, а его очень много в сладкой
газированной воде, конфетах, хлопьях и других продуктах, которые подвергаются
технологической обработке. Такая пища провоцирует в организме воспалительные
процессы и может вызвать ожирение, диабет и проблемы с сердечно-сосудистой
системой. Американские кардиологи советуют женщинам в день съедать не более 6
чайных ложек сахара (примерно 100 калорий), а мужчинам — не более 9 ложек (около 150 калорий). Чтобы минимизировать сахар в рационе, эксперты советуют
использовать его заменители, например, стевию.
Также
в меню после 50-летнего возраста следует ограничить жиры животного
происхождения, потому что их регулярное употребление может привести к повышению
уровня "вредного" холестерина в крови. Отдавайте предпочтение постным
продуктам — рыбе, птице и "молочке" с низким содержанием жира.
Из рациона необходимо исключить фаст-фуд, потому что в такой пище содержится большое количество соли, жира, калорий, которые вредят работе сердечно-сосудистой системе. Их частое употребление может спровоцировать ожирение и другие проблемы со здоровьем.
Напомним,
какой овощ помогает предотвратить болезни сердца.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какой продукт необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить здоровье сердца.
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