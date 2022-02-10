Какие продукты опасны для сердца после 50 лет

После 50-летнего возраста стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов, употребление которых может навредить сердечно-сосудистой системе. Медики Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон рассказали, о каких продуктах идет речь.

От каких продуктов следует отказаться после 50 лет (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что нужно минимизировать в рационе сахар, а его очень много в сладкой газированной воде, конфетах, хлопьях и других продуктах, которые подвергаются технологической обработке. Такая пища провоцирует в организме воспалительные процессы и может вызвать ожирение, диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Американские кардиологи советуют женщинам в день съедать не более 6 чайных ложек сахара (примерно 100 калорий), а мужчинам — не более 9 ложек (около 150 калорий). Чтобы минимизировать сахар в рационе, эксперты советуют использовать его заменители, например, стевию.

Также в меню после 50-летнего возраста следует ограничить жиры животного происхождения, потому что их регулярное употребление может привести к повышению уровня "вредного" холестерина в крови. Отдавайте предпочтение постным продуктам — рыбе, птице и "молочке" с низким содержанием жира.

Из рациона необходимо исключить фаст-фуд, потому что в такой пище содержится большое количество соли, жира, калорий, которые вредят работе сердечно-сосудистой системе. Их частое употребление может спровоцировать ожирение и другие проблемы со здоровьем.

Напомним, какой овощ помогает предотвратить болезни сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какой продукт необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить здоровье сердца.

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