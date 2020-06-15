Какие полезные продукты имеют побочные эффекты

Рацион питания должен быть максимально разнообразным, чтобы организм в достаточном количестве получал необходимые витамины и микроэлементы. Нельзя долгое время употреблять один и тот же овощ, пусть даже самый полезный. Дело в том, что некоторые продукты обладают побочными эффектами и о них лучше знать заранее.

Шоколад

О полезных свойствах черного шоколада известно давно. Эта сладость повышает настроение, укрепляет сердце и является отличным источником антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов. Но у этого вкусного продукте есть побочного действие: он не рекомендован людям, у которых есть гастрит и повышенная кислотность желудка, потому что провоцирует изжогу.

Кедровые орехи

В составе орехов есть витамины Е, Р, В, а также йод, фосфор, медь и марганец. Однако, после их употребления во рту остается неприятный металлический привкус, который не пропадает несколько часов, а то и дней. Всегда выбирайте свежие кедровые орехи и по возможности прожарьте их перед подачей на стол.

Чеснок

Являясь отличным средством профилактики простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, чеснок тем не менее обладает сильным запахом, который обязательно заметят окружающие, если в этот день вы ели его в натуральном виде или добавляли в блюда в порошковой форме.

Свекла

Безусловно, побочный эффект от свеклы незаметен окружающим, но может указывать на некоторые проблемы со здоровьем. Мы говорим об изменении цвета мочи после ее употребления. Такое явление встречается примерно у 10% людей и чаще всего свидетельствует о дефиците железа в организме.

Морковь

Другим полезным овощем, вызывающим весьма курьезный побочный эффект, является морковь. Этот продукт может изменить цвета кожи. В случае ежедневного употребления овоща она приобретает оранжевый оттенок. Такой эффект случается не у всех и зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей организма. Эффект временный, поэтому волноваться не стоит.

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