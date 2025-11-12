Как уснуть без таблеток: названы 9 неожиданно полезных продуктов для сна

Независимо от возраста, каждому человеку необходим полноценный сон. Во время отдыха организм обновляется: восстанавливает мышцы, наращивает ткани, синтезирует белки и производит гормоны, которые готовят нас к новому дню. Издание Prevention представило перечень из 9 продуктов, способствующих качественному сну.

"Питание оказывает значительное влияние на качество и продолжительность сна", — объясняет Кортни Коу, магистр наук и зарегистрированный диетолог компании Clearcreek Nutrition and Wellness Co из штата Огайо.

Вишни

Кислый вишневый сок – это природный источник мелатонина, гормона, контролирующего цикл сна и бодрствования.

"Попробуйте заменить добавки мелатонина на стакан вишневого сока перед сном и проверьте, поможет ли вам это расслабиться", — советует Коу.

Орехи и семена

Миндаль, кешью и семена тыквы содержат магний, который способствует расслаблению мышц и поддерживает стабильный уровень сахара в крови ночью.

"Тыквенные семена также богаты триптофаном — аминокислотой, превращающейся в серотонин, а затем в мелатонин, способствуя спокойному сну", — добавляет Мэгги Г. Лайон, диетолог и профессор Университета Нью-Хейвена.

Индейка

Индюшачье мясо содержит триптофан, который помогает телу вырабатывать нейромедиаторы, влияющие на сон. Хотя этого компонента немного, блюдо из индейки вечером может помочь расслабиться.

Молочные продукты

"Теплое молоко — не миф, оно действительно помогает уснуть", — говорит Коу.

Молочные продукты содержат триптофан и казеин – белок медленного усвоения, поддерживающий стабильный уровень сахара в крови и способствующий глубокому сну.

Ромашковый чай

Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, связывающийся с рецепторами мозга, вызывая сонливость. Исследование 2024 г. в журнале Complementary Therapies in Medicine подтвердило, что ромашковый чай помогает засыпать быстрее и спать спокойнее.

Яйца

Одно яйцо содержит около 83 мг триптофана – это четверть суточной нормы. Такое количество помогает организму производить серотонин и мелатонин, способствующие глубокому сну.

Киноа

Эта крупа является отличной альтернативой молочным продуктам. Она содержит белок и триптофан, поэтому порция кино на ужин может помочь заснуть естественным путем.

Рыба

Тунец, лосось и скумбрия содержат жирные кислоты омега-3, которые поддерживают выработку серотонина, что помогает телу расслабиться и легче заснуть.

Темный шоколад

Темный шоколад – не только десерт, но и источник омега-3 и антиоксидантов. По данным журнала Nutrients, его употребление утром помогает нормализовать циркадные ритмы и поддерживать метаболическое здоровье.

