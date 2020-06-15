Как распознать опасную для здоровья клубнику

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Светлана Шкурупий
На
рынках и прилавках магазинов начала появляться клубника – одна из самых вкусных
и полезных ягод. Она так привлекает внимание своим ярким цветом и размером, что
хочется сразу же ее купить. Но не нужно спешить. Сначала узнайте, по каким
признакам можно распознать натуральную ягоду.
В первую очередь, обратите внимание на цвет клубники. Он должен быть темно-красный и равномерный, если же ягода яркого-красного оттенка и с "глянцевым" блеском, значит она росла "на химии". Также стоит понюхать клубнику, свежая ягода, которая росла на грядке, будет иметь приятный аромат. Не стесняйтесь щупать товар. Натуральная и дозрелая клубника будет в меру твердой, а ее зернышки будут слегка выступать. Нельзя покупать ягоду с черными точками, такие пятна на ней говорят о том, что ее обрабатывали селитрой.
Еще стоит присмотреться к хвостику клубники, он поможет определить ее свежесть. Если
листик зеленый и мясистый – значит ягоду недавно собрали с грядки, и ее
можно употреблять. А вот пожухлые хвостики указывают на то, что она несвежая.
При выборе клубники также обратите внимание на ее размер. Большой плод не всегда говорит о том, что ягода дозрела и очень вкусная, в большинстве случаев, получается наоборот. Отдайте предпочтение средним или мелким размерам клубники. Но важно помнить, что эта ягода бывает разного сорта и у каждого свой присущий ему размер.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как похудеть с помощью клубники.
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