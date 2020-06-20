Как есть яблоки, чтобы они принесли максимум пользы

Яблоко - это вкусный и доступный фрукт, который содержит много витаминов и ценных веществ, необходимых нашему организму для правильной работы. Но пользу приносит не только мякоть, но и кожура плода, поэтому не следует ее очищать перед употреблением.

Известно, что в яблоках содержится много витамина С, фолиевой кислоты, магний, железа, а также клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы. Людям, страдающим от запоров и других проблем с желудком, рекомендуется кушать яблоки перед едой, примерно за полчаса. Но не стоит увлекаться – для нормализации пищеварения достаточно половинки среднего яблока или одного маленького.

Эксперты говорят, что фрукт необходимо есть вместе с кожурой, тогда он принесет максимум пользы для здоровья. Не стоит переживать, если кожура яблока натерта воском - ее используют для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Но воск используется пищевой, поэтому вреда он не приносит. Однако способен вызвать аллергическую реакцию. Если это произошло, тогда фрукты лучше употреблять без кожуры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если есть яблоки каждый день.

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