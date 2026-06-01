К чему приводит ежедневное употребление кофе: раскрыто 4 неожиданных преимущества для здоровья

Кофе – это гораздо больше, чем просто напиток для утреннего пробуждения. Как отмечает Verywell Health со ссылкой на проверенные научные исследования, регулярное употребление кофе может оказать ряд положительных воздействий на организм. Материал был дополнительно проверен доктором фармацевтических наук Ли Веддл.

Фото: из открытых источников

Специалисты выделяют по меньшей мере четыре ключевых преимущества этого напитка, имеющих научную основу: потенциальное продление продолжительности жизни, поддержка здоровья кишечника, помощь в контроле веса и снижение риска развития хронических болезней.

Во-первых, исследования, опубликованные в The Journal of Nutrition, показывают, что регулярное потребление 1–3 чашек черного кофе с кофеином может быть связано с уменьшением риска преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, ученые зафиксировали снижение общего риска смертности примерно на 16–17% у пьющих кофе ежедневно. В то же время, добавление значительного количества сахара, молока или сливок частично уменьшает этот эффект. Важно учитывать, что эти данные наблюдательны и не доказывают прямой причинно-следственной связи.

Во-вторых, кофе может оказывать положительное воздействие на кишечную микрофлору. Исследования в Biotechnology and Genetic Engineering Reviews выявили связь между потреблением кофе и ростом полезных бактерий в кишечнике, в частности, способствующих образованию антиоксидантов и уменьшению воспалительных процессов. Содержащиеся в кофе полифенолы могут действовать как пребиотики, поддерживая здоровый баланс микробиому и нормальную работу пищеварительной системы.

В-третьих, кофе способен временно ускорять метаболизм. Согласно данным Journal of Endocrinology, после ее употребления скорость обмена веществ может расти на 5–20% в течение нескольких часов. Также напиток способствует более активному расщеплению жиров и может снижать аппетит, что иногда помогает контролировать калорийность рациона.

И, наконец, регулярное потребление кофе связывают с понижением риска ряда хронических заболеваний, среди которых диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, инсульт и сердечная недостаточность.

Портал "Комментарии" уже писал, что, чтобы поддерживать ясность мышления, люди обычно следят за сном, питанием и общим образом жизни, а также обращают внимание на напитки, которые потребляют ежедневно. Среди них диетологи чаще выделяют зеленый чай как один из самых полезных для работы мозга.