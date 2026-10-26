Этот овощ помогает снизить давление: кардиолог назвала неожиданный продукт

Свекла может быть полезна для людей, стремящихся контролировать артериальное давление. Этот овощ содержит много нитратов, которые организм превращает в оксид азота. Он способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровоток.

Артериальное давление. Иллютративное фото

О пользе свеклы рассказала доктор Аннапурна Кини, пишет Мirror.

"Если вы действительно хотите знать, что снижает кровяное давление, то это свекла — корень свеклы", — отметила врач.

По ее словам, она оказывает влияние на стенки сосудов, помогая расслабить их гладкую мускулатуру и сохранить гибкость. С возрастом кровеносные сосуды становятся более жесткими, а в артериях накапливаются бляшки. Эти изменения могут способствовать развитию гипертензии.

Врачи предупреждают, если не контролировать артериальное давление, возрастает риск сердечных приступов, болезней сердца, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Среди других возможных осложнений – аневризма аорты, сосудистая деменция, ухудшение когнитивных функций, потеря зрения и сексуальная дисфункция.

Зарегистрированная диетолог Натали Риццо объяснила, что оксид азота помогает расширять кровеносные сосуды и поддерживать кровоток во всем организме.

По словам доктора Кини, в рацион можно добавлять не только корнеплод, но и свекольную ботву. Она рекомендует готовить зелень с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и щепоткой соли. Такое блюдо можно добавлять к супам, салатам или запеканкам.

В то же время, изменения в питании не заменяют медицинской помощи. При риске гипертензии важно регулярно обращаться к семейному врачу: для контроля давления могут потребоваться лекарства, а также изменения в рационе и физическая активность.

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