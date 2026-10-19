Эти продукты помогут прожить до глубокой старости: что следует есть после 40 лет

Люди, которые после 40 лет переходят от нездорового питания к сбалансированному рациону, потенциально могут прожить примерно на 10 лет дольше.

Здоровье. Иллюстративное фото

Исследователи связали более здоровые пищевые привычки с большей вероятностью дожить до 70 лет без ряда хронических заболеваний, пишет Express.

Эти продукты могут помочь поддерживать здоровье в течение жизни:

1. Цельнозерновые продукты. Овсянка, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и макароны из цельного зерна содержат клетчатку и другие питательные вещества. Их потребление связывают со здоровым старением и увеличением ожидаемой продолжительности жизни.

2. Орехи. Миндаль, грецкие орехи и другие виды содержат белок, клетчатку, минералы и ненасыщенные жиры. Исследования связывают их регулярное потребление с более высокими шансами на здоровое старение.

3. Фрукты. Яблоки, апельсины, ягоды и другие фрукты снабжают организм клетчаткой, витаминами и минералами. В рацион можно включать свежие, замороженные и соответствующие консервированные фрукты.

4. Овощи. Брокколи, морковь, шпинат и капуста содержат клетчатку, витамины, минералы и растительные соединения. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует ежедневно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в целом.

5. Фасоль и чечевица. Нут, горох и другие бобовые являются источниками растительного белка, клетчатки и минералов. Эта группа продуктов занимает важное место в рационах, связанных с долголетием.

6. Оливковое масло. Она содержит в основном ненасыщенные жиры. Если заменять насыщенные жиры, это может помочь снизить уровень холестерина в крови. Соблюдение средиземноморского стиля питания также связывают с понижением риска смертности.

7. Молоко, йогурт и творог с пониженным содержанием жира. Эти продукты снабжают организм кальцием, необходимым для здоровья костей, и белком, который поддерживает мышечную массу.

8. Рыба. Она содержит белок и другие необходимые питательные вещества. Жирные сорта, в частности лосось, сардины и скумбрия, являются источниками длинноцепочечных омега-3 жирных кислот.

Исследования не утверждают, что отдельный продукт гарантированно продлит жизнь на несколько лет. Однако полученные результаты указывают на связь между сбалансированным питанием, здоровым старением и долголетием.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты улучшат здоровье глаз.



