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Диетологи объяснили, почему летом надо пить меньше кофе

Кофе в жару может вызвать проблемы с сердцем

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Диетологи объяснили, почему летом надо пить меньше кофе

О вредных и полезных свойствах кофе написано не мало. Эксперты уверяют, что в умеренных дозах этот напиток благоприятно действует на организм. Однако, в летний период с ним нужно быть поосторожнее. В чем же причина?

Диетологи объясняют, что в жару необходимо отказаться от кофе, потому что он плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Палящее солнце и духота и так серьезно нагружают организм, если ко всему этому добавить еще и кофе, то сосуды могут не перенести подобного удара.

Помимо этого, бодрящий напиток обладает мочегонным действием, а значит быстро выводит жидкость из организма. Но в условиях жары это свойство превращается в отрицательное. В летний сезон человек и так теряет много жидкости, в большей части из-за усиленного потоотделения,  так что употребление кофе лишь усугубляет ситуацию. Этот напиток может привести к обезвоживанию, а это грозит ухудшением самочувствия, в частности тепловым ударом. Все это может привести к печальным последствиям. Особенно от употребления кофе летом диетологи предостерегают пожилых людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что вам пора отказаться от кофе. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/zhinochezdorovya/39542chomu-vlitku-treba-piti-menshe-kavi.html
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