Диетологи назвали четыре главных продукта для женского организма

Женский организм каждый месяц подвергается перезагрузке и изменениям, связанных с циклом, а это значит, что именно слабый пол наиболее подвержен процессам старения и усталости организма. Чтобы предотвратить последствия вредной окружающей среды, системные нагрузки на организм и стрессы, женщины должны полюбить четыре главных продукта питания, которые обладают полезными веществами для регенерации и питания клеток.

Жирная рыба

Женщинам просто крайне необходимо есть жирную рыбу, чаще всего - семейство лососевых. Редко что так благотворно напитает вашу кожу и поможет выработке коллагена, который делает ее упругой и гладкой, как омега-кислоты, которые обильно содержатся в каждом нежном ломтике семги или скумбрии.

Помидоры

Содержание в томатах ликопина поможет предотвратить заболевание раком молочной железы. В современном мире, когда экологическая обстановка нестабильна, а озоновый слой, увы, все более хрупок, вред солнечных лучей может сказаться даже на коже, покрытой тканью, но если в рационе стабильно присутствуют свежие помидоры, вы снижаете риск заболеваний опасными недугами.

Бобовые

Этот род продуктов содержит долгую серию полезных веществ, насыщающих женский организм, особенно в период, когда снижается трудоспособность. Количество белка в бобовых - орехах, тофу, фасоли - трудно переоценить. Именно они могут заменить красное мясо, которое существенно ускоряет процесс старения организма.

Молочные продукты

Не пренебрегайте сырами, творогом, йогуртами, а салаты заправляйте не майонезом, а ложкой сметаны - кальций важнейший продукт для женщины. По всему миру женщины сталкиваются с проблемой дефицита кальция, а ведь от него зависит ваша ослепительная улыбка, густота шевелюры и быстрая способность к восстановлению после изнурительных тренировок.

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