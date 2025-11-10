Действительно ли темный шоколад способствует улучшению памяти: новое исследование шокировало

Многие слышали, что темный шоколад полезен здоровью, однако до недавнего времени это в основном воспринималось как слух. Новое исследование японских ученых дает научные доказательства того, что соединения в темном шоколаде могут положительно влиять на память, сообщает Earth.com.

Специалисты изучили, как флаванолы – горькие вещества, содержащиеся в какао и некоторых ягодах – взаимодействуют с естественными ритмами мозга. Оказалось, что их эффект зависит не только от самого вещества, но и от его потребления. Исследование опубликовано в журнале Current Research in Food Science.

Мозг человека не работает как компьютер и не сохраняет воспоминания мгновенно. После получения новой информации он решает, что сохранить в долговременной памяти, а отбросить — процесс, известный как консолидация памяти. Во время критического периода активируется норадреналин, помогающий выделить важную информацию.

В эксперименте на мышах животные получали флаванолы за час до тестов на память и показали на 30% лучший результат, чем контрольная группа. Нейровизуализация выявила повышенный уровень норадреналина в гиппокампе – центре памяти – и в зонах, связанных с вниманием и мотивацией. Повышение длилось около часа, как раз в то время, когда формируются воспоминания.

Флаванолы, по словам ученых, активируют собственную "систему тревоги" мозга, а не действуют как лекарство. Они стимулируют нейроны в стволе мозга – голубое пятно (locus coeruleus), выделяющее норадреналин, помогая сосредоточиться и закрепить новые воспоминания. Вкус и горечь шоколада, а также сенсорные сигналы из желудка мгновенно передают сигнал мозга, что объясняет быстрый эффект.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследование проводилось на мышах и кратковременных дозах. Эффект темного шоколада в обычных порциях на человека пока не доказан, и чрезмерное стимулирование системы тревоги может вызвать побочные последствия как повышенная тревожность или нарушение сна.

Однако ранее было доказано, что ежедневный прием флаванолов у пожилых людей в течение года улучшал память, связанную с гиппокампом. Новое исследование объясняет механизм этого эффекта и дает надежду естественным способом усилить когнитивные функции через питание.

