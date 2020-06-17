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Что пить для похудения и очищения организма

Эти напитки помогут почувствовать себя более здоровыми

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Что пить для похудения и очищения организма

Чтобы вывести из организма шлаки и токсины, нужно периодически устраивать для него "генеральную уборку". Такая процедура поможет разгрузить пищеварительную систему, а также снизить нагрузку на печень и почки. Эффективно и быстро очистить организм можно с помощью напитков. Каких именно?

Травяной чай

Этот напиток прекрасно снимает стресс, расслабляет, улучшает работу пищеварения и способствует очищению организма от шлаков и токсинов. Есть различные травяные чаи, которые помогут достичь конкретного эффекта. Можете  подобрать их сами или проконсультироваться у диетолога. 

Вода

О полезных свойствах воды известно давно. Она ускоряет метаболизм, регулирует работу всех систем организма, а также выводит токсины и помогает в борьбе с лишними килограммами. Попробуйте ежедневно употреблять достаточное количество воды и увидите, как кожа станет чище, уйдут мелкие прыщики и покраснения. 

 Свекольный сок

Основной ценностью свеклы и свекольного сока является, прежде всего, ее способность  быстро выводить  из организма продукты обмена. Не стоит также забывать, что свекла нормализует работу печени — главного фильтра нашей крови. Именно поэтому все напитки на базе свеклы составляют основу любой детоксной, то есть очищающей, программы.

Капустный сок

Полезные свойства свежевыжатого капустного сока известны давно, и все научные исследования это подтверждают. Калий, содержащийся в этом напитке, способствует уменьшению отеков за счет выведения из организма лишней жидкости. Кроме того, сочетание в свежем соке капусты таких микроэлементов, как сера, хлор и йод, нормализуют пищеварение и очищает слизистые оболочки желудка и кишечника. 

Имбирный напиток

Его по праву можно считать панацеей пусть не от всех, но от множества проблем. Корень имбиря содержит большое количество витаминов и микроэлементов, что делает его невероятно полезным. Не стоит также забывать, что этот продукт является природным энергетиком, который взбодрит не только вас, но и вашу иммунную систему. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки лучше не пить в жару. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/25021-chto-pit-dlya-pohudeniya-i-ochischeniya-organizma-8-klassnyh-napitkov
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