Что можно пить и есть после пищевого отравления

В летний период, согласно статистике, происходит больше всего пищевых отравлений. И причиной такого состояния часто становятся испорченные или "грязные" продукты. Диетологи говорят, что после отравления очень важно правиться питаться, чтобы работа пищеварительной системы нормализовалась. Об этом сообщает журнал "Еще".

В первую очередь, это должна пить легкая пища, не раздражающая желудок. Стоит включить в свой рацион бананы, яблоки, рис, тосты. Эти продукты содержат много крахмала и клетчатки, которые улучшают работу пищеварения, уменьшая частоту диареи и тошноты.

Также свое меню следует разнообразить легким супом, овсяной кашей без сахара, картофелем, запеченным или отварным куриным мясом. Еще после пищевого отравления требуется пополнять организм жидкостью, поэтому пейте больше воды и чая (лучше с мятой или имбирем).

А в список "запретных" продуктов после отравления входит: молочная продукция, жирная, острая и тяжелая пища (фаст-фуд), лук, фасоль и другие овощи, которые могут вызвать метеоризм. Также на время следует отказаться от кофе, газированной воды и молока.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать при пищевом отравлении.

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