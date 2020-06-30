kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9148.83

ETH/USD

226.20

LTC/USD

41.28

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Что можно пить и есть после пищевого отравления
commentss НОВОСТИ Все новости

Что можно пить и есть после пищевого отравления

После пищевого отравления необходимо соблюдать щадящую диету

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Что можно пить и есть после пищевого отравления

В летний период, согласно статистике, происходит больше всего пищевых отравлений. И причиной такого состояния часто становятся испорченные или "грязные" продукты. Диетологи говорят, что после отравления очень важно правиться питаться, чтобы работа пищеварительной системы нормализовалась. Об этом сообщает журнал "Еще".

В первую очередь, это должна пить легкая пища, не раздражающая желудок. Стоит включить в свой рацион бананы, яблоки, рис, тосты. Эти продукты содержат много крахмала и клетчатки, которые улучшают работу пищеварения, уменьшая частоту диареи и тошноты.  

Также свое меню следует разнообразить легким супом, овсяной кашей без сахара, картофелем, запеченным или отварным куриным мясом. Еще после пищевого отравления требуется пополнять организм жидкостью, поэтому пейте больше воды и чая (лучше с мятой или имбирем).

А в список "запретных" продуктов после отравления входит: молочная продукция, жирная, острая и тяжелая пища (фаст-фуд), лук, фасоль и другие овощи, которые могут вызвать метеоризм. Также на время следует отказаться от кофе, газированной воды и молока.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать при пищевом отравлении. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!