Что есть в жару: пять продуктов для лета

Как правило, в жаркую погоду аппетит пропадает, но усиливается жажда. Это связано с тем, что наш организм теряет много влаги, в результате чего ухудшается общее самочувствие. Чтобы этого не произошло, стоит пить больше жидкости, а также добавить в рацион продукты, которые помогут избежать обезвоживания. Что это за продукты?

Огурцы

Это идеальный продукт для жаркой погоды. Огурец на 96% состоит из воды, но также в его составе есть полезные элементы и витамины. Он отлично справляется с голодом и жаждой, поэтому станет прекрасным дополнением к летнему салату или холодному супу.

Сельдерей

Еще один полезный продукт для летнего рациона. Сельдерей обладает антисептическими, противоаллергенными и тонизирующими свойствами. В нем содержится много воды, а также калий, фосфор, железо и витамины группы В. Плюс ко всему, это низкокалорийный продукт, поэтому за фигуру переживать не стоит.

Малина

Лето - это сезон ягод, поэтому их обязательно нужно добавить в свое меню. И особое внимание стоит уделить малине. В ней есть витамины А, В1, В2, а также С, который укрепляет иммунитет. Благодаря своему богатому составу, малина полезна для сердца, пищеварения и нервной системы. Свежие ягоды прекрасно утоляют жажду .

Помидоры

Этот овощ богат на ликопин - мощный антиоксидант и противовоспалительное средство. Как известно, под воздействием сильных солнечных лучей в клетках могут образоваться свободные радикалы, вызывающие рак. А антиоксиданты способны нейтрализовать их действие и защитить организм. Поэтому, помидоры незаменимы в рационе, летом их можно употреблять свежими, а еще из них можно приготовить вкусные холодные супы.

Болгарский перец

Добавляйте в свое меню почаще сладкий болгарский перец — это тот продукт, который в зимний сезон поддерживает иммунитет, а летом помогает организму справиться с жаркой погодой, в частности предотвращает обезвоживание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки нельзя пить в жаркую погоду.

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