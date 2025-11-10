Чем полезны тыквенные семена и сколько их можно есть: озвучен неожиданный совет

Если вы ищете простой способ обогащения своих блюд питательными веществами, семена тыквы станут маленьким, но мощным союзником в рационе. Этот продукт богат полезными жирами для сердца, растительным белоком, клетчаткой и важными минералами, а также имеет ряд научно подтвержденных преимуществ для здоровья, о чем сообщает Eating Well.

Фото: из открытых источников

Поддержка здоровья сердца

Тыквенные семена содержат омега-3 жирные кислоты, способствующие повышению уровня "хорошего" холестерина HDL. Этот тип холестерина выводит избыток из крови и транспортирует его в печени, что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль уровня сахара в крови

Белок и клетчатка в семенах помогают избежать резких скачков сахара в крови, что делает его идеальным перекусом для людей с диабетом или тех, кто стремится избежать резкого спада энергии в течение дня.

Улучшение сна

Семена тыквы являются источником магния, который способствует расслаблению мышц и повышает качество сна. Кроме того, в нем содержится триптофан – аминокислота, помогающая производить серотонин и мелатонин, необходимые для спокойного сна. "Они являются прекрасной закуской перед сном", — отмечает диетолог Магги Михалчик.

Поддержка гормональной системы

Тыквенные семена особенно полезны для женщин, поскольку содержит цинк, помогающий регулировать прогестерон, а также фитоэстрогены, влияющие на активность эстрогена, подчеркивает Михалчик.

Кому следует осторожно употреблять

У большинства людей тыквенные семена хорошо усваиваются и легко вводятся в рацион. Однако, как предостерегает Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог, людям с аллергией на семена или проблемами пищеварения (например дивертикулит) перед потреблением следует проконсультироваться с врачом. Те, кто придерживается диеты с низким содержанием клетчатки, должны употреблять семена умеренно, чтобы избежать дискомфорта. Также следует обращать внимание на фасованные семена с дополнительной солью или ароматизаторами, которые могут содержать лишний натрий.

Тыквенные семена – это простой способ улучшить питание, поддержать сердце, стабилизировать уровень сахара в крови, улучшить сон и гормональную функцию, соблюдая умеренность и осторожность.

