Чем на самом деле полезен горячий шоколад: раскрыта шокирующая правда о его влиянии на здоровье

Горячий шоколад не только вкусен, но содержит ряд питательных веществ, полезных для здоровья взрослых и детей. Он особенно помогает восстановлению после физических нагрузок и поддерживает кости благодаря содержанию кальция и витамина D. Однако напиток часто содержит добавленный сахар, что может повышать риск развития диабета, ожирения или кариеса, поэтому его следует умеренно употреблять, отмечает Verywellhealth.

Исследования показывают, что горячий шоколад после тренировки эффективно восстанавливает мышцы, иногда даже лучше традиционных спортивных напитков, и помогает поддерживать водный баланс после кардионагрузок. Кроме того, регулярное употребление шоколадного молока может повышать уровень важных нутриентов, таких как магний, калий, фосфор, белок, цинк, холин и селен, поддерживающие работу сердца, нервов, мышц и мозга.

Белок в горячем шоколаде также помогает контролировать аппетит, создавая длительное чувство сытости. Для пожилых людей напиток с молоком может повышать уровень антиоксидантов, защищающих мозг от возрастных изменений и снижающих риск когнитивных нарушений. Исследования связывают ежедневное употребление молочных напитков с горячим шоколадом с понижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, диабета 2 типа и инсульта.

Однако горячий шоколад не подходит людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко, поскольку он может вызвать вздутие живота, диарею или боли. Кроме того, какао содержит щавелевую кислоту, что частично препятствует усвоению кальция из молока. Эксперты советуют готовить напиток дома из несладкого какао-порошка, чтобы контролировать количество сахара и делать его максимально полезным.

Медики рекомендуют горячий шоколад для спортсменов, активных детей и пожилых с дефицитом кальция или витамина D. Напиток не только обеспечивает восстановление и энергию, но и поддерживает здоровье костей, мозга и сердца, если его потреблять правильно.

