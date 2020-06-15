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Главная Новости Здоровье диета и питание Четыре вредные привычки в еде, привитые нам из детства
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Четыре вредные привычки в еде, привитые нам из детства

Эти привычки мешают ступить на путь правильного питания

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Четыре вредные привычки в еде, привитые нам из детства

Многие люди стараются похудеть и перейти на здоровую пищу, но время от времени "срываются" из-за своих вредных пищевых привычек. И некоторые из них привиты нам еще в детском возрасте. Какие именно?

Запивать еду водой и другими напитками

Вспомните, как в детстве родители уговаривали нас покушать. Они не принимали отказов, не смотрели на слезы и не всегда верили, что нам правда не хочется есть. Поэтому приходилось слушаться и "проталкивать" обед с помощью сладкого чая, компота или лимонада. Теперь мы понимает, что вода и другие напитки во время трапезы ухудшает пищеварение, а то и прибавляет несколько килограмм. Но все равно, до сих пор почему-то очень трудно делать хотя бы получасовые интервалы между приемами пищи.

Вредные перекусы

Перекус, который давали нам родители в школу, как правило, был весьма щедрый. Бутерброды с маслом, колбасой и сыром заходили на "ура". Да, и сейчас многие перекусывают калорийной пищей, поэтому не стоит удивляться, что после стольких лет поглощения порций холестерина, нам сложно понять, что перекус – это 10 орешков миндаля, зеленое яблоко или веточка сельдерея.

Поощрительный десерт

Еще одна ошибка детского рациона – мотивировать ребенка съесть обед с помощью сладостей. В детях важно воспитывать культуру правильного питания. Нельзя заставлять малыша съесть большие порции "первого" и "второго", чтобы получить вкусный десерт.  Такой подход формирует неправильное восприятие пищи, а также лишние килограммы.

Отдых после трапезы

"Иди отдохни, пусть сало завяжется" - а вам говорили такую фразу после сытного обеда? Наверное, она звучала из уст всех заботливых родителей. Но современные диетологи категорически выступают против такой привычки. После еды не рекомендуется отдыхать, а наоборот, больше двигаться. Если пренебрегать эти правилом, то появится тяжесть в животе и изжога.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит пить во время еды. А вы знаете эти причины?


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Источник: https://23-59.ua/5-vrednyih-privyichek-v-ede-privityih-iz-de/
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