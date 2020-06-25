Чем полезны для здоровья кедровые орехи

Особую роль в рационе питания занимают орехи. Благодаря своему составу и пищевой ценности, они поддерживают организм в тонусе и укрепляют здоровье. Кедровые орехи обладают целым рядом полезных свойств, поэтому считаются новым суперфудом. Что необходимо знать об этом продукте?

Известно, что в кедровом орехе содержится большое количество аминокислот, а также витамины А, В, Е и Р. Горстки этих орешков в день вполне хватает для удовлетворения потребности организма взрослого человека в важных микроэлементах, таких как марганец, железо, молибден, медь, кобальт, цинк.

Продукт оказывает разностороннее действие: улучшает метаболизм, выводит шлаки и токсины, восстанавливает работу эндокринной системы, улучшает память и мышление, нормализует водный баланс и гормональный уровень, а также предотвращает формирование злокачественных опухолей.

Кедровые орехи используются для профилактики более 90% всех известных сердечно-сосудистых заболеваний (включая инфаркт, ишемию, атеросклероз, варикоз, тромбоз, тромбофлебит, анемию). Плоды кедра также рекомендованы при язве, сахарном диабете, артрите, ревматизме, атеросклерозе, простуде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких заболеваниях помогают орехи кешью.

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