Чем может обернуться отказ от обеденного перерыва

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Светлана Шкурупий
Современный
ритм жизни диктует свои правила и зачастую становится причиной ухудшения самочувствия
и снижения работоспособности. Все больше трудоустроенных людей экономят свое
время за счет обеда, не задумываясь о том, к каким серьезным последствиям это может
привести.
Ученые
утверждают, что обед - важный прием пищи, который нельзя игнорировать.
Благодаря ему мы восстанавливает силы и энергию. Если вы часто отказываетесь от
полноценного обеда, тогда не жалуйтесь на проблемы с пищеварением. Но помимо
этого, отказ от пищи в обеденного время может привести к нарушению сна, стрессу, упадку сил, расстройствам внимания и прочему.
Эксперты
говорят, что нельзя обедать на ходу, а то можно заполучить гастрит, язву
желудка, диабет, ожирение и другие заболевания. Прием пищи должен проходить спокойно и в
нормальной обстановке, без телефонов и других гаджетов. Перерыв на интернет не
дает сотруднику почувствовать прилив сил и отдых, который ему необходим.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, какие ошибки во время обеда способствуют набору веса.
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