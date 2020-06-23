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Чем может обернуться отказ от обеденного перерыва

Отказ от обеда чреват негативными последствиями для здоровья

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Чем может обернуться отказ от обеденного перерыва

Современный ритм жизни диктует свои правила и зачастую становится причиной ухудшения самочувствия и снижения работоспособности. Все больше трудоустроенных людей экономят свое время за счет обеда, не задумываясь о том, к каким серьезным последствиям это может привести.

Ученые утверждают, что обед - важный прием пищи, который нельзя игнорировать. Благодаря ему мы восстанавливает силы и энергию. Если вы часто отказываетесь от полноценного обеда, тогда не жалуйтесь на проблемы с пищеварением. Но помимо этого, отказ от пищи в обеденного время может привести к нарушению сна, стрессу, упадку сил, расстройствам внимания и прочему.

Эксперты говорят, что нельзя обедать на ходу, а то можно заполучить гастрит, язву желудка, диабет, ожирение и другие заболевания. Прием пищи должен проходить спокойно и в нормальной обстановке, без телефонов и других гаджетов. Перерыв на интернет не дает сотруднику почувствовать прилив сил и отдых, который ему необходим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки во время обеда способствуют набору веса.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/91957-chem-mozhet-obernutsya-otkaz-ot-obedennogo-pereryva.html
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