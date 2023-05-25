Психологическая поддержка во время войны: где искать, на что рассчитывать

Больше года украинцы живут в стрессе. Особенно семьи военных и семьи, переживающие боль утраты. Как поддержать мужчину или сына, который ежедневно смотрит в глаза смерти? Как сохранить свое ментальное здоровье, семью и решить кучу проблем?

Во время войны в психологической помощи нуждаются практически все (фото из открытых источников)

Испытание войной проходят далеко не все пары – даже среди гражданских, у которых были идеальные отношения (яркое тому подтверждение – развод актера Тараса Цымбалюка). Что уж говорить о семьях военных! Люди, которые раньше читали мысли друг друга, начинают говорить как будто на разных языках. И хорошо, если вообще говорят – мужчины замыкаются в себе или ведут себя агрессивно, женщины не знают, что с этим делать. Кажется, это конец – семья распадается …

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Когда человек находится в зоне риска, становится участником военных действий или свидетелем каких-то драматических моментов (гибель побратимов и т.п.), это может оказать психотравмирующее влияние на нервную систему, – объясняет Наталья Умеренкова, психолог, кандидат психологических наук, директор ОО "Громадський рух "Жіноча Сила України". – После этого необходима адаптация и восстановление, и у каждого они будут проходить по-своему. В период адаптации может наблюдаться возбуждение нервной системы, проблемы со сном, повышенная тревожность или депрессивные состояния. Ближайшее окружение становится с одной стороны большой поддержкой (именно социальная среда является базовой основой, способствующей психологическому восстановлению). Но это окружение должно понимать, когда нужно привлекать постороннюю помощь (в том числе психологов), которая может потребоваться не только военному, но и им. Именно с целью оказания профессиональной помощи с марта 2022 года в Украине начал действовать проект "Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих", основанный нашей общественной организацией. С 10 утра до 8 вечера ежедневно работает горячая линия, на которую могут обратиться как военные, так и жены и матери военнослужащих, нуждающиеся в психологической консультации относительно своего состояния, состояния своих близких или отношений в семье. Также мы создали онлайн-группы поддержки для жен и матерей и проводим индивидуальные консультации психологов".

За последний год войны специалисты ОО "Общественное движение "Жіноча Сила України" обработали на телефонной линии более 3000 обращений. А могло бы быть гораздо больше. Просто не все знают о такой возможности помощи. Также проблема в том, говорит Наталья, что у нас не принято обращаться за психологической поддержкой. Жена одного военного призналась, что два месяца решалась позвонить на горячую линию. Она радуется, что есть возможность пообщаться по телефону, потому что сделать это вживую или хотя бы онлайн для нее слишком сложный шаг.

"Зачастую к нам обращаются женщины, которые испытывают эмоциональное истощение из-за участия мужа в войне или когда наблюдают изменения в общении с мужем – он стал замкнут, отчужден, менее эмоционален, – объясняет Наталья. – Они в отчаянии. Им кажется, что семья разваливается, а как этому помочь – не знают. Мы объясняем, какие изменения происходят в нервной системе человека в условиях боевых действий, почему это не всегда говорит о нарушении отношений и как женщина может перестроить их коммуникацию, чтобы сохранить отношения в этих условиях. Или, например, мужчина звонит по телефону жене и говорит что-то вроде: "Все, я уже этого не вывожу. Лучше мне здесь умереть". Конечно, это пугает женщину. Она не понимает, что должна говорить в ответ и как себя вести, чтобы поддержать его в таком разговоре. И как взаимодействовать, когда любимый вернется домой. Наша задача – подсказать ей, как выстоять в этой ситуации самой и как поддержать партнера. Процентов 80 психологических обращений, поступающих к нам в последние месяцы, именно о том, как помочь себе и как взаимодействовать с партнером".

Вообще это один из важнейших моментов – с кем-то поговорить. Если женщине не с кем разделить свои переживания, она сначала сужает к минимуму круг социального общения, а впоследствии остается один на один со своими мыслями. Это изнуряет эмоционально и физически – довольно часто вливает и на здоровье. В таких случаях очень ресурсными становятся группы поддержки, где женщины имеют схожий опыт, понимают и поддерживают друг друга и где на помощь может прийти квалифицированный психолог, модерирующий такие группы.

"С мая прошлого года мы провели уже более 130 групповых мероприятий – отдельно для мам и жен. И видим, что групповое взаимодействие очень эффективно. Но кому-то, кроме этого, нужна индивидуальная работа с психологом, и мы ее тоже обеспечиваем", – продолжает Наталья.

Но признается, что этого мало.

"Наша команда работает над тем, чтобы психосоциальная поддержка появилась в армейской структуре. Тогда еще на этапе, когда человек вступает в ряды Вооруженных Сил, будет осуществляться профилактика психологических проблем. Это забота не только о самом военном, но и о его семье. Пока он находится на службе, члены семьи должны ощущать поддержку и со стороны военного подразделения, и со стороны общины. В такой же поддержке военный будет нуждаться, когда станет ветераном. Поэтому в общине, где он живет, должна быть возможность онлайн и офлайн консультаций, реабилитационного восстановления – отдельно для военных и совместно для семей, организовываться разные восстановительные мероприятия – выезды в другие города на 7-14-21 дней. Информация об этих услугах должна звучать из каждого утюга! В общинах должен быть организован патронаж помощи семьям, которые находятся в сложной ситуации, потому что чем хуже человек себя чувствует, тем ниже вероятность того, что он обратится за поддержкой. И обязательно должна проводиться разъяснительная работа, чтобы каждый знал не только, какую помощь может получить, но и что это ему даст. То есть это должны быть очень разные формы помощи".



Наталья рассказывает, что в феврале этого года в Главном управлении морально-психологического обеспечения было создано Управление социального сопровождения.

"Его задача – организовать в подразделениях социальное сопровождение членов семей военнослужащих. Кроме того, Министерство обороны озвучило программу "Рекавери", которая предусматривает психологическое восстановление военных вместе с членами семей. В настоящее время эти проекты отрабатываются. Поэтому на сегодняшний день психологическая поддержка членов семей военнослужащих обеспечивается в основном силами общественных организаций и местными местами – инициативами в крупных общинах".

В общинах прилагают немалые усилия, чтобы все, кому необходима психологическая поддержка, могли ее получить. Особо остро эта проблема стоит в Кременчуге Полтавской области. С момента полномасштабного вторжения город стал своего рода волонтерским хабом, поскольку сюда приезжает много людей из опасных регионов. Здесь проживает около 7000 защитников и минимум 21000 членов их семей.

Алёна Марченко, соучредительница ОО "ПроКачай Себя", занималась психологической поддержкой населения еще до войны. После 24 февраля вместе со своей командой развернула деятельность в волонтерском хабе, через который шло большое количество временно переселенных лиц из разных регионов. Именно там, говорит она, стало ясно, что проблема приобретает невиданные масштабы. Поэтому на базе своей общественной организации вместе с Ольгой Масловой создала простор для помощи населению. В большинстве своем с людьми работали в индивидуальном формате. Однако по ходу дела оказалось, что они нуждаются в групповой поддержке.

"Отсутствие так называемых кругов поддержки для людей, испытывающих горе и потерю, было проблемой и раньше, – рассказывает сайту "Комментарии". – Их нет на базе государственных организаций. А людям хотелось найти какое-нибудь безопасное пространство, поделиться своим горем и с помощью специалиста прожить это состояние. Война эту проблему подсветила. Особенно это было заметно, когда в нашем городе произошла трагедия – "прилет" в ТРЦ "Амстор", где находились более тысячи гражданских. Тогда погибли более 20 человек. Их родственники обращались в нашу организацию и говорили о том, что им крайне не хватает возможности пообщаться с теми, кто имеет ту же проблему и кто их поймет. Даже после того, как с помощью специалиста им удавалось преодолеть острую стрессовую реакцию, последовал запрос на круг поддержки. Люди не знают, как жить дальше без самого близкого человека. Ведь насколько бы эмпатичными большинство из нас ни было, мы не можем понять, какую боль переживает тот, кто кого-то потерял. Можем себе только представить. Безусловно, индивидуальная работа со специалистом приносит положительные результаты. Но опытный психолог поможет группе проработать это состояние и более эффективно преодолеть все эмоциональные барьеры".

В ОО "ПроКачай Себя" используют многие методики работы с лицами, нуждающимися в психологической поддержке. Одна из них практикуется для людей, переживающих боль и потерю, – изготовление свечей. Каждый делает свою и зажигает ее, произнося те слова, которые хочет сказать человеку, которого уже нет.

"Данная техника подходит для работы и со взрослыми, и с подростками, – объясняет Алёна. – Это возможность прожить боль, которая живет в душе, путь к исцелению. Самый глубокий катализатор, усугубляющий травматическую ситуацию, – проживание горя в одиночестве. Если об этом ни с кем не говорить, это усиливает все реакции человека и может иметь серьезные последствия – вплоть до самоубийства. Поэтому не держать все в себе, выговориться очень важно".

По словам пани Алёны, не только собственный опыт, но и опыт других стран – в частности США, Канады, Дании – говорит о том, что групповой формат поддержки наиболее эффективен.

"Переняв его и адаптировав к украинским реалиям, клуб документального кино, работающий при нашей ОО, инициировал создание такого пространства в Кременчуге в рамках адвокационного проекта, поддержанного сетью DOCU/CLUB. Это не единоразовая инициатива – собрали группу людей, поработали с ней, отпусти – и все. Нет! Мы хотим, чтобы эти просторы функционировали постоянно, чтобы каждый украинец каждый день мог обратиться за психологической помощью. Сейчас все усилия нашей большой команды направлены на разработку адвокационного проекта "Коло підтримки для сімей військових", который поможет людям объединяться и вместе переживать болезненные эмоции. Надеемся, городской совет, которому собираемся его направить, это утвердит".

Один из инструментов подсветки проблематики в данной адвокации – кинопоказы. По словам пани Алёны, он достаточно эффективен.

"На одной из недавних мероприятий мы просмотрели документальный фильм о центре психологической помощи "Добре горе" в Нью-Джерси, работающем с группами. На этот просмотр пригласили и специалистов, чтобы показать им, что именно хотим сделать в нашем городе".

О пользе кинопоказов говорит и основательница ОО "Лидер" Оксана Козловская.

"Когда я начала свою общественную организацию и искала возможности для ее развития, наткнулась на обучение от киноклуба Docudays UA – как правильно проводить кинопоказы. Меня это заинтересовало, поскольку благодаря документальным фильмам можно поддерживать разные важные темы. Теперь мы обсуждаем их с девушками, которые приходят к нам за психологической поддержкой. Раньше они смотрели в основном сериалы. Мы же показываем фильмы об украинцах, об их проблемах и о способах решения этих проблем. Вот недавно, например, смотрели фильм "Остап" – о двух братьях, один из которых защищал Донецкий аэропорт и попал в плен, а другой в это время жил во Львове. Там очень хорошо описаны их переживания и их мамы – очень мудрой, положительно настроенной женщины. При обсуждении девушки пришли к выводу, что это абсолютно правильная позиция – верить в лучшее, ведь негативные мысли убивают всякую надежду".

Однако одними только фильмами женщину, у которой муж на передовой или пропал безвести, не успокоишь.

"В Кременчуге работает городская комплексная программа "Защитник Украины", которая была принята с целью усиления социального обеспечения и защиты защитников Украины, членов их семей и временно переселенных лиц, – рассказывает Оксана. – Но в ней отсутствует программа профилактики тяжелых психологических состояний, проведение комплексных мероприятий психосоциальной поддержки. Поэтому в киноклубе Docudays UA, действующем при нашей ОО, мы решили добиться внесения изменений в городскую программу "Турбота", запустив адвокационный проект "Турбота про важливих". Он внедряется благодаря поддержке сети DOCU/CLUB, финансируемой Посольством Швеции в Украине, Национальным фондом поддержки демократии (NED) и Fondation de France. Это не разовая кампания, а начало системной работы.

Даже волонтеры нуждаются в психологической поддержке! Все от них чего-то хотят, они постоянно что-то должны. Нравственно это очень истощает. Поэтому мы учим их это "должны" не брать близко к сердцу. Или, например, очень часто слышу: "У мужа скоро ротация, придет домой. А я не знаю, как с ним общаться. Он сильно изменился – стал замкнутым и эмоциональным. Как будто это другой человек". Женщине хочется поговорить, рассказать, что произошло на работе, как дела у детей. А мужу это не интересно – он мыслями на войне, его подобные "мелочи" раздражают. Для женщины его безразличие – психологическая травма. Она в отчаянии. Обычно можно излить душу подругам, посоветоваться с ними, но не в этой ситуации. Ее все равно не поймут. Ей нужен круг поддержки – собеседницы, которые сталкиваются с такими же проблемами и могут что-то подсказать из собственного опыта: "А я попробовала такой подход к мужу – попросила его вскопать грядку. Пока копал, немного разговорился. Я его выслушала, что-то уточнила – он ответил. Так слово за слово – и чуть-чуть его попустило". Правда, в группах поддержки "новички" поначалу чувствуют себя некомфортно и молчат. Но увидев, что девушкам, рассказывающим о своих бедах, становится легче, и сами уже на 2-3 занятии начинают говорить. А дальше, если вижу в этом необходимость, предлагаю индивидуальные консультации психолога".

Команде Оксаны помогает в работе и опыт коллег.

"Наши ивано-франковские коллеги из ОО "Дружини воїнів" уже хорошо освоили эту, скажем так, технику общения с нашим защитником – как к нему подойти, разговорить и затем подвести к мысли, что ему нужна помощь психолога. Начинать они советуют с тактильного взаимодействия – потрогать, взять за руку, обнять. Но все это делается очень осторожно, ненавязчиво и не сразу".

Впереди у психологов и общественных организаций еще очень много работы. Но они этого не боятся. Главное, говорят, чтобы все нуждающиеся в их помощи не замыкались в себе и не переживали свои страхи в одиночестве. Вместе мы победим всё!











