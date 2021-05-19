Бурый рис — польза и вред

Коричневый (бурый) рис — это тот же белый рис, но с отличием в предварительной обработке. белый рис шлифуют и при этом он теряет много полезных веществ, тогда как с бурого снимают только самую наружную и несъедобную часть. Это позволяет ему, по сравнению с "белым собратом", сохранять больше и полезных и вкусовых качеств.

В состав бурого риса так же как и в состав белого входит множество витаминов, например А, Е, РР. Минералов — калий, фосфор, кальций. Однако он имеет меньшую калорийность по сравнению с белым — 110 против 130 на 100 грамм продукта, но при этом большее содержания белка 7-8 грамм вместо 2. По сравнению с белым сортом, его углеводы медленнее впитываются и устраняют чувство голода на более долгое время.

Бурый рис снижает уровень холестерина в крови, стимулирует передачу нервных импульсов, стимулирует циркуляцию крови, поддерживает уровень сахара в крови на допустимом уровне, ускоряет обмен веществ, поддерживает иммунитет, стимулирует восстановление клеток организма, а также очищает печень от шлаков. И это еще далеко не полный перечень достоинств коричневого риса.

Люди, которые придерживаются диет, должны несомненно оценить его качества, такие как низкокалорийность и нейтральный вкус, благодаря которому даже длительное однообразие в рационе не сможет сильно надоесть. Несмотря на множество его достоинств, он так же как и белый имеет свои недостатки.

Вред риса заключается в том, что при болезнях связанных с желудочно-кишечным трактом из-за своей оболочки может раздражающе действовать на стенки кишечника и вызвать обострение. Прием в пищу риса с маслом в больших количествах может вызвать диарею. Противопоказаниями к употреблению, как белого, так и бурого риса является индивидуальная непереносимость и обезвоживание.

В целом, и белый и бурый рис, несомненно вкусный и полезный продукт, который имеет массу достоинств, таких как легкоусвояемость и гипоаллергенность. Как и любой другой продукт, его следует употреблять со знанием всех его свойств и качеств, а также не злоупотреблять.

Интересные факты про рис

- считается, что африканцы выращивают рис более 3000 лет;

- из одного семечка риса можно получить до 3000 зерен;

- рис выращивают практически повсюду на планете. Однако по понятным причинам вы никогда не найдете его в Антарктиде;

- в рисе отсутствует холестерин и нет натрия;

- в Индии многие связывают выращивание и сбор риса с богом Лакшми. Лакшми ассоциируется с процветанием и богатством;

- по данным FAOSTAT, Китай и Индия в совокупности произвели более 49% поставок риса в 2018 году;

- согласно Книге рекордов Гиннеса, самый тяжелый мешок с рисом весил 556,5 кг. Рекорд был установлен 22 февраля 2016 года компанией KRBL Limited в Дубае, ОАЭ.

- археологи могут датировать его потребление 5000 годом до нашей эры .

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какое масло помогает укрепить сердце и сосуды, а также о том, чем питаться, чтобы не было морщин: 5 продуктов.